林子祥葉蒨文演唱會圓滿落幕　楊千嬅莫文蔚等眾星齊聚掀全場合唱

阿Lam林子祥及Sally葉蒨文一連五場的《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》圓滿結束，尾場氣氛勁high，全場觀眾企足全場，尖叫聲幾乎震爆紅館！昨晚紅館繼續星光熠熠，來撐場的嘉賓眾多，包括楊千嬅、莫文蔚同老公及媽咪、任達華同太太琦琦、周凱旋、霍汶希、狄波拉、金燕玲、Joey Tang、陳法蓉、向海嵐、朱凱婷、胡楓、樂易玲、DJ梁文禮、王愛倫、鄧炳強夫婦等。



阿Lam林子祥及Sally葉蒨文一連五場的《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》圓滿結束，尾場氣氛勁high，全場觀眾企足全場，尖叫聲幾乎震爆紅館！（官方提供圖片）

林子祥葉蒨文尾場嘉賓晒冷勁hyper

Opening一連串勁歌熱舞之後，Sally雖然跳到爆晒汗，但依然中氣十足地跟全場觀眾打招呼：「Happy last show！forget about 返工！」全場觀眾聽到即刻瘋狂歡呼。今次演唱會過去四場都未有邀請嘉賓，昨晚尾場實行一次過晒冷！阿Lam唱到《這一個夜》及《交出一切》時，首位嘉賓登場！原來是《中年好聲音3》三奪MVP兼冠軍的黃博！阿Lam話當初知道黃博揀選《這一個夜》參賽時，心諗：「『嘩！好犀利喎，咁大膽揀呢隻歌。』終於佢贏咗冠軍，嗰陣時我都講過話如果演唱會入面唱《這一個夜》，我一定要搵你上嚟！」今次阿Lam兌現承諾，兩人合唱時全場掌聲拍不停。

楊千嬅莫文蔚林德信林德懿上大合唱

去到encore部分，經典歌曲《敢愛敢做》前奏一響，Sally即說：「Wait a minute，我哋就有啲friends要同我哋唱呢首歌，we have some surprise！」阿Lam兒子林德信及女兒林德懿、來睇show的楊千嬅、莫文蔚同黃博全部上台，變成超級大合唱，整個紅館變成大型K房，氣氛熱烈到不得了！阿Lam及Sally五場唱跳足全場，完全不留力，尾場更加將所有能量一次過爆發，令觀眾不停讚嘆。

完show後隨即舉行溫馨爆笑的after party，由兒子林德信擔任MC，邀請兩位主角上台後，Sally就笑着對阿Lam說：「你係咪又唔講嘢？」向來寡言的阿Lam急忙向台下求救，「有冇人幫我『摙』吓腰？」二人幽默互動引發全場大笑。隨後Sally感謝各單位支持，更分享最感動時刻：「好感激我哋嘅family，April（女兒林德懿）、Alex（兒子林德信）全部都嚟齊，係first show with daddy。」她更溫馨喊話：「要同我哋多啲時間一齊，最緊要送Ming Ming（孫女林明）過嚟得㗎啦！」展現一家人深厚感情。Sally最後爆出阿Lam可愛秘密：「阿Lam未試過咁夜瞓覺呀，一生一次，你哋要珍惜呢個時間。」這番「溫馨提示」再度引發笑聲，也為這個難忘的夜晚畫下完美句點。