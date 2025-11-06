陳奕迅赴倫敦重奏《K歌之王》　於錄音現場淚崩：一生一次的感動

陳奕迅（Eason）近日親赴英國，進駐具有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，於AIR Studios與60位頂級樂手組成的The Heritage Orchestra管弦樂團合作，為經典金曲《K歌之王》重新灌注生命，打造《K歌之王 AIR》管弦樂版本。這次跨越二十年的音樂對話，讓陳奕迅在錄音現場感動落淚。



陳奕迅跨國再造25年經典

這次重製計畫源自一個廣告歌邀約，陳奕迅笑言是「自己搞出來的大頭佛。」

他表示：「一聽到客戶想用《K歌之王》國語版，我就覺得既然要做，就要廣東話、普通話兩個版本一起，不能分開這對雙胞胎！」原本簡單的計畫如滾雪球般擴大，最後他決定遠赴倫敦與國際頂尖管弦樂團合作，同步錄製雙版本，以宏大管弦樂編制為這首時代金曲注入新生命。

陳奕迅錄音現場淚崩

Eason分享，這次錄製廣東話版本錄了三次，普通話版本錄了四次，全程沒有時間預先彩排。「一走進錄音室，聽到樂隊正在演奏《K歌之王》的音樂，瞬間被感動，眼淚不由自主地流下來。」他形容這次合作是「一生一次（once in a lifetime）的珍貴體驗」。

陳奕迅重回初心如初嘗滋味

《K歌之王》源自2000年，由林夕填詞、陳輝陽作曲。Eason特別讚賞當年創作團隊的深度，指出這首歌不僅是情歌，更是對卡拉OK盛世的文化觀察。「歌曲描寫了『我愈賣力愛你，你卻以為我在唱卡拉OK』的無奈，表達了真心不被欣賞的感傷。」

他生動比喻這次重錄如同「嬰兒第一次品嚐食物」：「當年首次在商場活動唱這首歌時，因為大家沒聽過，反應平淡，我完全感受到歌詞中的諷刺，我再賣力，你也不知道我多用心那種悲哀感覺。人生首兩次演繹這首歌，就像BB仔第一次嚐到食物的真味，真的很『正』！歌曲走紅後，前奏一響大家就沸騰，反而失去了那種純粹感受。這次在倫敦，首次與大型管弦樂團合作，我重新又找回那份感動，所以感動得忍不住又流淚。單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身打冷震。那些音色質感真的很好聽！即使樂手們聽不懂中文，音樂的純粹力量已足以跨越語言，真的令人動容。」

最後問到Eason，聽說這個計劃是他愈搞愈大，更要自掏腰包超出預算之下完成？Eason笑道，「大家都超出預算，我負責自掏腰包拍下錄影過程，我很想留個紀念，變成MV永存，跟大家分享。這次換來的感動，真的超出預期，非常值得。」

監製陳輝陽以「老靈煥新顏」為概念，樂曲中融入九段獨奏，由曾參與Hans Zimmer及《占士邦》電影配樂的頂尖樂手演繹。陳輝陽感慨表示：「25年後再聽Eason演唱，聲音更立體、更深沉，歲月積累的細膩，唯有經歷過才能如此詮釋。」