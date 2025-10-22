REDMI聯手陳奕迅推K90系列更給予特殊身份　手機2.1立體聲新境界

陳奕迅通過個人微博發布消息，他有了新身份—REDMI聲學大使。



陳奕迅表示，一首歌唱入人心的總是情緒，有高有低，有起有伏，聽得完整，情緒才真切，REDMI首次把低音帶到手機，實現2.1立體聲，因為對「好聽」的嚮往，我們走到一起。

據悉，REDMI K90 Pro Max搭載2.1立體聲系統，擁有兩顆超線性揚聲器+超大獨立低音單元，由REDMI團隊和Bose聯合調音，實現低音飽滿，細節豐富，人聲清晰，移動聲學新時代就此開啟。

REDMI產品經理筍寸介紹，從我們K90系列產品定義之初，REDMI和Bose就確定進行一場深度技術聯合，從硬件選型、算法調優、聲學審美到評估體系，多維度重構手機音頻框架，基於Sound by Bose技術實現移動聲學的「強無上限」。

REDMI K90新品將在10月23日亮相。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】