方力申時隔17年再開個唱　曾自嘲歌路單　香港站除衫騷肌報答樂迷

方力申首次個人音樂巡迴走過佛山、廣州、江門及中山，將於11月15日登陸「澳門百老匯」百老匯舞台，舉辦由棋人娛樂主辦、生意兄龍及力申創作聯合主辦的《方力申 SHOW UP 音樂會2025澳門站》！這是方力申相隔17年再度舉辦個人演唱會，他坦言終極目標是明年紅館，但因太太葉萱預產期在即，澳門站將成為其「2025年告別演唱會」，意義非凡。



方力申 SHOW UP 音樂會2025澳門站（官方圖片）

方力申自嘲曾因歌路單拒開個唱

方力申對上一次舉行個人音樂會，原來已是17年前，說：「18年前我廿幾歲，仲係好運動員心態，覺得自己唔夠叻就唔好出嚟。自己啲歌唔夠多元化，以K歌為主，跳舞又唔叻，所以一直覺得未夠資格開個人音樂會。」但隨著心態轉變，他學會把握機會，所以特別多謝今次主辦棋人娛樂老闆小霖，說：「我明白咗其實自己覺得唔掂唔緊要，最緊要人哋覺得你掂！人哋畀機會你就要把握，唔識咪去學囉。」

從泳壇轉戰娛樂圈的路上，方力申並非一帆風順，其名字更曾被網民改為「万刀甲」，暗諷難有出頭天。然而，運動員的堅韌讓他將負面批評化為動力，更在其創立的「香港游泳學校」掛上「一杖功成万刀甲」的對聯自勉。如今他積極學舞，決心在舞台上證明，「万刀甲」也能成為閃耀主角。

方力申期待香港站除衫騷肌報答樂迷

是次音樂會上，他除了獻唱個人耳熟能詳的金曲，亦將精選昔日「金牌大風」時期同門的經典作品，與樂迷共度充滿回憶的一夜。而這次巡演由中山站開始，已先後在佛山、廣州、江門等地舉行，澳門站將是重要一站。

問到香港站是否也在籌備中，小方直言在巡演中已一直萌生舉辦香港站，怪香港場演唱會場地很小，說：「要喺香港開，就當然想紅館，但紅館個期大家都知難，如果成功申請到，就一定會是重新打造的音樂會，希望可以唱更多自己的歌。」他更笑言預計到時會大膽除衫騷身材，以答謝樂迷支持。