Jay Fung馮允謙演唱會2026香港｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表

JayFung馮允謙《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》將於2026年1月17至18日（星期六、星期日）下午7點30分在安盛竹翠公園，西九文化區舉行，演唱會於2025年11月24日（星期一）會在HKTicketing公開發售門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》海報（jayfungmusic@ig）

Jay Fung馮允謙演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年1月17至18日

演唱會時間：7:30PM

演唱會地點：安盛竹翠公園，西九文化區

門票價錢：HK $1080／$780／$580

Jay Fung馮允謙演唱會2026香港 | 門票攻略

公開發售平台 ：HKTicketing

公開開賣日期：2025年11月24日

公開開賣時間：上午10時

網上購票：hkt.hkticketing.com

電話購票：31 288 288（僅適用於購買輪椅門票）

票務查詢及客戶服務：29228288

購票前請先註冊快達票指定節目網會員賬戶：（https://hkt.hkticketing.com/hant/#/news/detail/205)

**本演唱會不設售票處及自助購票機售票

馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》將於2026年1月17至18日（星期六、星期日）下午7點30分舉行。（jayfungmusic@ig）

馮允謙Jay Fung演唱會2026香港 | 座位表

馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》將於2026年1月17至18日（星期六、星期日）下午7點30分在安盛竹翠公園，西九文化區舉行。

馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》將在安盛竹翠公園，西九文化區舉行（jayfungmusic@ig）

馮允謙Jay Fung演唱會2026香港 | HKTicketing 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。