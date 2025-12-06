韓團IVE演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
IVE「SHOW WHAT I AM」演唱會將於2026年5月23日（星期六）晚上6:00在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在Live Nation優先開賣門票及開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
IVE演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年5月23日（星期六）
演唱會時間：晚上 6:00
演唱會地點：澳門威尼斯人綜藝館
門票價錢：
企位：MOP/HKD 2,299 (VIP) / 1,699
坐位：MOP/HKD 2,299(VIP) / 1,699 / 1,399 / 999 / 799
VIP套票 - MOP/HKD 2,299
▹ 企位門票或較佳位置坐位門票一張
▹ 參與演前Soundcheck活動
▹ VIP紀念卡牌及掛繩
▹ 專屬周邊商品售賣處排隊區
▹ 優先入場安排
IVE演唱會2026澳門 | Live Nation會員優先訂票優先購票
優先訂票渠道：Live Nation
門票發售時間：2025年12月10日 中午12時至晚上11時59分
1. 於Live Nation HK 官網註冊成為會員
2. 收到電郵後，請建立你的賬戶
3. 訂閱Live Nation Hong Kong 電子報
IVE演唱會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：Live Nation
公開開賣日期：2025年12月11日
公開開賣時間：下午12:00
IVE演唱會2026澳門 | Live Nation 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。