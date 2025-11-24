韓星最流行影相姿勢　IVE「反V」手勢有段故 BTS師弟爆紅全網模仿

社群平台抖音（TikTok）和 IG 近年成為偶像迷因的誕生地，透過演算法推波助瀾，讓許多團體人氣意外飆升。



IVE 日本成員 Rei 在 IG 照片中學 2、30 年前日本 109 辣妹「反手比 V」拍照，讓這復古風成為當今潮流；剛出道的 BTS 師弟 CORTIS，他們的新曲〈GO!〉因朗朗上口旋律在社群爆紅，獨特的拍照方式更掀起「CORTIS 拍照挑戰」！

韓星最流行影相姿勢（reinyourheart@IG）

許多偶像拍照時會發現他們總是比「倒 V 手勢」，這個熱潮正是從 IVE 的日本成員 Rei 所帶起。

不過這並非新發明的拍照方法，而是源自 2、30 年前日本女高中生流行的「109 辣妹風潮」拍照手勢，當時她們拍照會反手比 V，並稱此動作為「ギャル ピース（gal peace）」。因應現在復古風的流行，這樣的拍照手勢再次成為潮流，許多粉絲紛紛在社群上模仿，甚至連其他偶像也跟著這樣拍照。

至於 CORTIS 則是在2025年8月正式出道，不同於許多團體剛出道時需要度過默默無名的日子，他們一出道就獲得大量關注，推出的歌曲《GO！》在 TikTok、IG 等社群串流爆紅，舞蹈也引起翻跳潮。

平均年齡不到 18 歲的 CORTIS 成員們，正處於高中生大男孩的年紀，他們在社群上傳的照片更成為粉絲關注話題。這些照片的拍照方式可謂東倒西歪、相當不在乎形象和角度，但反而成為許多人拍照的範本，還在社群掀起一股「CORTIS 拍照挑戰」，許多不是粉絲的人也紛紛加入挑戰行列。

網友們紛紛表示這種隨性自然的拍照風格相當有趣，比起刻意擺拍更顯真實，也更符合年輕世代追求的自然美學。這些社群迷因的爆紅現象顯示，偶像與粉絲的互動方式已經從傳統媒體轉移到社群平台，透過更貼近日常的內容創造話題，也讓偶像形象更加親民。

