前NBA球星想加入F5？自拍唱《恆星不忘》獲周杰倫吳建豪親自評分

天王周杰倫（周董）在五月天阿信力邀下，一起為言承旭、吳建豪、周渝民新歌《恆星不忘Forever Forever》寫曲作詞，5人更合唱、拍MV。



讓網友直呼是「世紀夢幻聯動」、「連AI都不敢想的組合」，MV上架4天就衝破2千萬點擊。10日周董球星好友林書豪在社群分享演唱片段，周董評價讓網友全笑翻。

林書豪和吳建豪在演唱時的有趣互動：

林書豪唱給吳建豪聽 只獲得2分

周董、阿信以及F3新歌《恆星不忘Forever Forever》一推出後，就引發網友熱議，其中林書豪曾轉發MV，更說：

粉絲一直不停的在問我，所以我簡單說一下。我最近比較忙，雖然他們很想要我一起唱這首歌，我真的太忙，下次了兄弟。

讓周董吐槽「到底在說什麼」，更難忘林書豪在他大巨蛋演唱會上唱《晴天》走音一事。

為了證明自己唱功，林書豪昨在IG曬出演唱《恆星不忘Forever Forever》片段，更要好友吳建豪評分，吳建豪先是客氣給出9分，他則要吳建豪說真心話、別客氣，吳建豪想了想才說「2分」，讓林書豪忍不住爆粗口大笑。

影片曝光後，大批粉絲紛紛表示：

「唱的全是感情」

「比《晴天》唱得好」

「我給9分，有8分是給英文發音」



吳建豪則笑喊「好啦好啦一百分」，周董也親上火線打分數，給出滿分十分高分，但下一秒虧說「你十分有勇氣」，林書豪則說「雖然我唱得很厲害，可是我是剛起床，你們小心，我還能更好的表現」。

