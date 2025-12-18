韓女團偶像震撼宣布結婚且不退團　曾與金秀賢共演Netflix熱播劇

韓國女團Apink成員尹普美，18日透過經紀公司發出喜訊，將與交往九年的音樂製作人Rado宋周英於明年5月結婚，希望大家能為他們開啟人生新篇章，送上最真摯的祝福。



尹普美的經紀公司在聲明中強調，即使結婚後，尹普美也會繼續以Apink成員、演員和藝人的身份開展活動，並且將以更加成熟穩重的形象回歸，以回報一直支持她的粉絲們。

APINK成員尹普美將與交往九年的音樂製作人Rado宋周英於明年5月結婚。（__yoonbomi__@IG）

更多APINK尹普美及其未婚夫的照片：

+ 18

另外尹普美的未婚夫Rado同樣也透過經紀公司發聲明，確認婚期訂在明年5月，同樣婚後也還是會繼續投入到音樂事業中。

尹普美與Rado是在2016年Apink第三張專輯合作而相識，之後兩人開始交往，直到去年4月才公開認愛，如今兩人要共結連理，粉絲們也紛紛送上祝福。

尹普美2024年在韓劇《淚之女王》中飾演羅秘書一角，讓她人氣再攀升，而明年1月Apink會推出第十一張迷你專輯《RE:LOVE》回歸，這張專輯是為了紀念Apink出道15週年，尹普美也將迎來回歸和結婚的雙喜臨門。

尹普美2024年在韓劇《淚之女王》中飾演羅秘書一角。（Netflix）

【延伸閱讀】金宇彬申敏兒婚禮倒數 親手繪製喜帖曝光 一細節見證10年深情（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

粉絲尖叫聲有差別？初瓏、普美見面會上當場吃醋了

Karina 合體張員瑛飆演技被大讚 「小邊佑錫」把她畫太醜好無奈

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】