韓女團偶像震撼宣布結婚且不退團　曾與金秀賢共演Netflix熱播劇

韓國女團Apink成員尹普美，18日透過經紀公司發出喜訊，將與交往九年的音樂製作人Rado宋周英於明年5月結婚，希望大家能為他們開啟人生新篇章，送上最真摯的祝福。
尹普美的經紀公司在聲明中強調，即使結婚後，尹普美也會繼續以Apink成員、演員和藝人的身份開展活動，並且將以更加成熟穩重的形象回歸，以回報一直支持她的粉絲們。
另外尹普美的未婚夫Rado同樣也透過經紀公司發聲明，確認婚期訂在明年5月，同樣婚後也還是會繼續投入到音樂事業中。
尹普美與Rado是在2016年Apink第三張專輯合作而相識，之後兩人開始交往，直到去年4月才公開認愛，如今兩人要共結連理，粉絲們也紛紛送上祝福。
尹普美2024年在韓劇《淚之女王》中飾演羅秘書一角，讓她人氣再攀升，而明年1月Apink會推出第十一張迷你專輯《RE:LOVE》回歸，這張專輯是為了紀念Apink出道15週年，尹普美也將迎來回歸和結婚的雙喜臨門。
