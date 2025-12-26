Tyson Yoshi王嘉爾澳門騷合體唱新歌　網民跪求再曬胸肌唱情歌

適逢今日是萬眾期待的「拆禮物日」，獨立歌手Tyson Yoshi即趁機在社交網站「送大禮」，率先劇透將與全球人氣男神王嘉爾（Jackson Wang）合作新歌，只見Tyson在限時動態分享一段音樂播放畫面，歌名顯示為《Tyson x Jackson 00’s love song DEMO》，更寫道：「2026 年 1 月 25 日，Let’s sing it on stage?」這顆「Boxing Day震撼彈」隨即掀起網友熱話，紛紛跪求兩大「True爆男神」來一次「真．合作」！

TYSON YOSHI疑似透露與JACKSON WANG 於澳門演唱會合唱新歌，JACKSON也有轉發有關消息。（公關圖片）

無獨有偶，Tyson將於明年1月24日至25日在澳門舉行《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，Jackson Wang亦第一時間轉發Tyson的限時動態，並寫上「Happy Boxing Day」，更令Jackson將擔任尾場嘉賓的傳聞更囂塵上！

Jackson於早前的世巡澳門站曾邀請Tyson做嘉賓。（公關圖片）

有心水清的網友表示Jackson於早前的世巡澳門站曾邀請Tyson做嘉賓，扯衫的「黃金畫面」當時在各大社交網站洗版，如今Tyson首次進軍澳門，向來重情重義的Jackson「禮尚往來」做嘉賓的機率高達99.99%，更令網友熱烈期待「兩Son合體」首唱新歌的又一「黃金畫面」！

兩人扯衫的「黃金畫面」還在各大社交網站洗版。（抖音）

除了尾場嘉賓是Jackson Wang外，Threads更驚現「大膽猜測」帖文指：「24號嘉賓係湯令山，合唱《December》；25號嘉賓係王嘉爾，合唱新歌。Only9估，信不信由你，我估可能仲會保留跳水環節XD」此帖一出吸引無數網友留言，連Tyson本尊亦回覆話：「嘩X！」似乎對這個「大膽猜測」表示「有料到」，更有網友留言說：「到底Tyson同Jackson會著衫定除衫合唱呢？」、「期待Tyson同Jackson『用胸肌唱情歌』呀！」、「集氣湯令山同Tyson齊齊示範『令山轉』囉！」創意十足！