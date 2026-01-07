蔡琴47年歌唱生涯「最終章」　3月21澳門開唱或為最後演唱會

台灣女歌手蔡琴縱橫華語樂壇47年，她的歌聲是一代人共同的情感印記，她的歌曲更是樂迷心中珍藏的瑰寶。開過無數場演唱會的她，在2025年正式開啟了最新的但也都是最後的一個大型巡迴演唱會——蔡琴《不要告別》演唱會。



蔡琴過往演唱會現場圖片。（官方提供圖片）

2026年3月21日，她將踏上澳門倫敦人綜藝館的舞台，為澳門觀眾帶來這場不能錯過且需要格外珍惜的演唱會。

蔡琴澳門《不要告別》演唱會海報（官方提供圖片）

或是蔡琴最後一場澳門演唱會

這次演唱會主題是《不要告別》，也將是蔡琴大型巡演的「最終章」。此後，我們將不再有機會於如此盛大的舞台上，跟隨她的歌聲集體回溯時光。雖然如此，但蔡琴並不認為這是一件悲傷的事，反而覺得是一件美好的事。她表示這次的重點不在於是否告別，而在於她唱過的一首首歌曲。正如她所說：「這些好音樂沒有跟我們告別過，我們也不跟他們告別。」即使未來她不再舉辦大型演唱會，她的歌曲也會常留在樂迷心中。

這次演唱會主題是《不要告別》，也將是蔡琴大型巡演的「最終章」。（官方提供圖片）

本次演唱會上，她將帶著那些早已刻入靈魂的經典金曲，帶著那份對於陪伴她47年的知音的不捨與感謝，傾情唱響一個只屬於回憶、共鳴與永恆感動的夜晚。除此之外，蔡琴這次還會專門挑選一些承載她私人記憶的歌曲，可能會是一些經典老歌或校園民歌，也可能會是一些她從來沒有演唱過的冷門曲目，期望可以給觀眾帶來驚喜之餘，也希望透過歌曲讓大家感受她的人生。據知，這次演唱會還特別採用了紀錄片的方式作轉場，用最真實的一面去講述蔡琴歌曲背後的故事，讓觀眾認識一個比過往更加立體的蔡琴。