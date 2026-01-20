Ella陳嘉樺巡演用S.H.E歌曲惹議　華研稱未獲授權爆百萬費用內幕

Ella（陳嘉樺）近來展開「It's Me 艾拉主意」演唱會，如今又因為版權問題跟前東家鬧翻。



華研稍早發表聲明，表示就「鏡週刊」報導內文提到，Ella演唱會內使用之S.H.E錄音著作，「華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費」。

Ella陳嘉樺近來巡演因S.H.E歌曲版權問題跟前東家鬧翻。（him_ella0618@IG）

「鏡週刊」報導Ella向華研買下S.H.E共15首歌的詞、曲版權，在大陸開唱時，背景音樂可以聽見Hebe、Selina的歌聲，讓台下歌迷相當感動。

對此，華研表示演唱會涉及之詞、曲著作權，應向詞、曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認，不過S.H.E為華研錄製之原始錄音的演唱內容，其錄音著作權屬於華研，若欲使用，應取得華研授權，但並未收到Ella或者主辦單位的申請。

另外，Ella先前擔任五月天武漢演唱會嘉賓合唱《五月天》，影片上架後卻遭下架，因為並未取得詞曲授權，事後傳出五月天花200萬人民幣（約224萬港元）搞定版權費，華研鄭重表示：「該MV上架，詞的授權費是台幣1萬5千元（約3700港元）。請勿再以訛傳訛。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】