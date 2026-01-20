泰國混血才女moon tang人氣爆發　衝出亞洲首站登英國倫敦EartH

以獨特創作才華與深具感染力聲線樂的唱作女歌手moon tang，正式宣布她廣受好評的「25+1」世界巡迴演唱會即將衝出亞洲，首站於2026年3月8日（星期日）登上國際舞台，落戶英國倫敦指標性文化藝術場館Evolutionary Arts Hackney (EartH) 盛大舉行，象徵其音樂事業邁向嶄新的里程。演唱會早前於1月16日啟動的優先預售票，更在開售後短短15分鐘內全數搶購一空，見證其人氣銳不可擋。



唱作女歌手moon tang，正式宣布「25+1」世界巡迴演唱會將於2026年3月8日（星期日）登上國際舞台，落戶英國倫敦指標性文化藝術場館 Evolutionary Arts Hackney (EartH) 盛大舉行。（官方提供圖片）

泰國混血唱作女歌手moon tang

作為一位擁有泰國血統的新生代唱作歌手，moon tang擅長以粵語與英語創作。自出道以來，她憑藉一把富有穿透力的輕柔歌聲，將夢幻流行、R&B及獨立民謠風格融會貫通，打造出空靈而獨特的音樂世界。moon tang藝術身份深深植根於名字「月亮」的意象，象徵著女性力量、情感抒發與成長中蘊藏的靜謐能量。「moon」之名亦如其精心雕琢的作品，代表堅強而溫柔，坦誠而細膩；她將內心的奇思妙想與坦率脆弱的告白，編織成真摯動人的旋律，為樂迷打造深刻的情感共鳴空間。

作為一位擁有泰國血統的新生代唱作歌手，moon tang擅長以粵語與英語創作，她憑藉一把富有穿透力的輕柔歌聲，將夢幻流行、R&B及獨立民謠風格融會貫通。（官方提供圖片）

moon tang亦擅於將多樣情感真摯流露於作品之中。從《lately》、《bad weather》的憂鬱內省，到《i love u》的原始痛楚，再到《favorite jeans》的玩味活力，她的音樂引發全球樂迷共鳴。繼2020年誠實記錄少女心事的首張專輯《Dear Moon》，及加入華納唱片後廣受好評的《Water Comes Out of My Eyes》後，moon tang 於2025年推出見證其成長與蛻變的專輯《25》，曲風與題材更顯多樣，並在香港成功舉辦兩場門票火速售罄的同名演唱會。

moon tang亦擅於將多樣情感真摯流露於作品之中。（官方提供圖片）

moon tang於2025年推出見證其成長與蛻變的專輯《25》，曲風與題材更顯多樣，並在香港成功舉辦兩場門票火速售罄的同名演唱會。（官方提供圖片）

「25+1」巡演延續亞洲爆滿熱潮

近期，moon tang發行了首支華語單曲《一口一》，並憑《some days》一曲打入全球超過50個國際歌單，人氣持續攀升。「25+1」巡演在台北、東京及內地多城均告售罄，反應空前熱烈。樂迷對moon tang舞台上近距離而真摯的演出報以極大迴響。2026年，moon tan 將把這份音樂魔力帶到亞洲以外，首站倫敦，喜愛她的樂迷絕對不容錯過。