周國賢加盟英皇目標一年出10首歌　自認「細路仔」叫洪卓立做師兄

周國賢（Endy）正式加盟英皇娛樂，結束近五年的「獨立廠牌」生涯，除此之外，Endy還送上加盟後第一炮，全新派台歌《大個要做個好人》今日（23日）上架，跟歌迷分享「做好人」的心酸及反叛。

結束五年「一腳踢」獨立生涯

由單打獨鬥轉為簽約唱片公司，Endy指其實公司兩年前已開始跟他談合作，而最終打動他的，是一個十分實際的問題：時間！Endy坦言過去幾年自己做獨立公司雖然自由度高，可以任性做《百鬼夜行》這類不理市場的音樂，但所有事情都一腳踢，由創作、拍MV、剪片到出糧計數都要處理，根本沒時間專心寫歌，「講真都四十幾歲，時間過得好快。」Endy謂公司只要他專注創作，「其他嘢公司全力配合，呢樣正正係而家最需要嘅。」當然，人亦是主要因素，「公司有我十年前嘅舊拍檔，當年一齊打造『有時三部曲』呢個經典系列；仲有好多識咗好多年嘅老朋友喺度，令我更加安心。」

稱呼洪卓立為師兄

加入新公司，論資排輩點計？Endy笑住話自己是「細路仔」！「記得早排同洪卓立傾偈，我話而家我係小朋友，佢話：『係呀，你要叫我師兄㗎。』哈哈！」問到最想跟公司哪位歌手合作，Endy就話個個都想，「因為霆鋒、祖、Kenny、小巧，大家都識咗好多年，以前都幫佢哋寫過歌，期待同所有朋友仔合作。」

周國賢目標一年出十首歌

至於大計，Endy雄心壯志，直言今年目標想當試做回十年前的「多產年代」，想推出八至十首歌，然後推出一張完整大碟，再開show，「承認呢個想法『好老土』，但作為一個經歷過Analog（模擬）時代嘅音樂人，我依然深信一張完整專輯有不可取代嘅魅力同重要性，係誠實記錄自己想法同情緒嘅方式。」除此之外，Endy亦透露一直都想拍電影，加盟公司亦因為知道公司熱衷電影製作，相信會有更多機會，更自爆，「而家其實都有部電影溝通緊，可能夏天開拍，自己都好期待。」

周國賢全新派台作

全新派台作《大個要做個好人》，由Endy操刀作曲、林若寧填詞，充滿英式搖滾風格。歌曲是對現今社會一種「做好人競賽」現象的反思，世界彷彿要求人人捐款要多、讓座要快、OT要通宵，猶如競逐「好人獎狀」。Endy跟林若寧希望透過歌曲，帶大家回到可以「搗蛋」的年紀，狂想一下。與其盲目跟從世界定義怎樣才叫「大個要做好人」，其實我們更需要成為忠於自己的人。