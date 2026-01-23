J Music｜港姐才女李尹嫣加盟　陳健安新歌MV集齊四代女團女神

無綫音樂節目《J Music》將於本周六（1月24日）晚9點半翡翠台強勢回歸！新一輯《J Music》除有固有主持班底冼靖峰Archie、林智樂Felix，莊子璇Hilary、潘靜文Sherman、許文軒Edmond外，還加入了《2025年度香港小姐競選》友誼小姐及最上鏡小姐得主李尹嫣Victoria、去年憑熱播戀綜《女神配對計劃》人氣急升的曾展望GM，以及《聲秀》學員布子殷（布子）；新加盟的李尹嫣於首集即擔大旗拍住冼靖峰做主持，全程對答如流、表現自然，密切留意。



主持班底有冼靖峰Archie、林智樂Felix，莊子璇Hilary、潘靜文Sherman之外李尹嫣（Victoria）、曾展望GM，以及布子殷（布子）加入。（官方提供圖片）

J Music｜「音樂才女」級港姐李尹嫣首擔主持

李尹嫣Victoria 14歲出國前往英國著名學府Cheltenham College就讀，是何超蓮、莫文蔚師妹，自小學習唱歌、溜冰、跳舞等之餘，還於14歲前已完成ABRSM鋼琴八級，RAD芭蕾舞六級等。Victoria於英國就學期間開始學習竪琴聲樂，並考獲ABRSM古典聲樂六級、倫敦聖三一現代曲聲樂八級、及ABRSM 竪琴八級，絕對是音樂界才女！Victoria亦有跟隨過香港藝術發展局—戲曲組主席劉惠鳴學過粵劇，並不時為獨居長者表演，愛心爆棚！

李尹嫣Victoria首次擔任主持。（官方提供圖片）

Victoria 14歲出國前往英國著名學府Cheltenham College就讀。（官方提供圖片）

J Music｜「一晚限定」組合保證新鮮

除了主持「加碼」，全新一輯《J Music》，內容亦同樣「升級」！除了每周推介Top 20金曲的「勁歌金榜」，更會新添三大新環節，分別為：「一晚限定」—每集請來不同的人氣歌手限定Crossover，配搭以新鮮為大前提；「來自聲聲的你」—介紹《聲秀》、《聲夢傳奇》及《中年好聲音》系列唱將；「登陸新聲」—讓觀眾第一時間認識樂壇新聲。而第一集的「一晚限定」及「來自聲聲的你」，登場嘉賓分別有林奕匡（Phil）＋力臻首度合唱《別來無恙》（自彈自唱版本），《聲秀》冠軍馮熙燮Ryan獻上《聆聽自己的聲音》。

J Music第一集的「一晚限定」，有林奕匡（Phil）與力臻將首次合唱《別來無恙》。（官方提供圖片）

「登陸新聲」方面，《聲秀》冠軍熙燮Ryan獻上《聆聽自己的聲音》。（官方提供圖片）

J Music｜四代香港女團女神同框

首集其他登場音樂人，還有方皓玟現場演繹新歌《我想過一個怎樣的人生》，及陳健安（On仔）向主持Edmond暢談全新專輯《時間感【遲】》，大談新專輯中的多元曲風，包括首度嘗試「小調」、如何靠「夢中的旋律」寫好新歌，以及新歌《伊甸有歌》MV的彩蛋，四代香港人氣女團代表同框兼熱舞，分別是Cookies楊愛瑾（Miki）、HotCha張惠雅（Regen）、Super Girls陳穎欣（Yanny），On仔更形容四代女團女神同框，絕對是其人生「最美畫面」之一！

方皓玟現場演繹《我想過一個怎樣的人生》。（官方提供圖片）

陳健安（On仔）作客，與主持許文軒（Edmond）暢談個人單曲專輯《時間感【遲】》。（官方提供圖片）

今次的新歌《伊甸有歌》MV請來Cookies成員楊愛瑾（Miki）擔任女主角，MV中更集齊四代香港人氣女團代表同框，一齊派彩蛋。（官方提供圖片）

為隆重其事，無綫官方社交網於聖誕節開始，為迎接《J Music》回歸，邀請了逾40名跨年代歌手進行為期30天的「馬拉松式Countdown」，齊齊力撐《J Music》！當中包括（排名不分先後）：黃凱芹、小肥、張與辰、陳健安、周吉佩、古淖文、馮允謙、陳柏宇、IdG Bubbles、黃妍、吳若希、黃博、劉洋、李金凱、吳業坤、布志綸、力臻、Michael C、林德信、King 吳崇銘、Aska張馳豪、XiX、Honey Punch、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、Janees黃洛妍、泳兒、Locksmiths開鎖佬、林奕匡、Arvin曾傲棐、陳松伶、ALITZ、連詩雅、Dark黃明德、方皓玟、Windy詹天文、張蔓莎、關心妍、CY 陳宗澤、Gin Lee李幸倪、許靖韻、周柏豪及衞蘭。