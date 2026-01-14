知名音樂人倒斃於家中震驚整個音樂界　終年50歲死因成謎

美國樂壇剛踏入新一年便傳來令人惋惜的消息。曾獲格林美獎（Grammy Awards）提名的著名音樂家約翰・福瑞迪（John Forté），於1月12日下午被發現倒斃於麻薩諸塞州奇爾馬克（Chilmark）的寓所內，終年50歲。這位被譽為「音樂神童」的才子突然離世，震驚了整個音樂界，警方目前已介入調查其死因。



曾獲格林美獎提名 與Fugees合作攀登高峰

據外媒報道，約翰・福瑞迪出生於紐約市，自幼便展現出過人的音樂天賦。身為一名多重樂器演奏家及饒舌歌手，他在樂壇的履歷相當亮眼。他最廣為人知的成就，莫過於與傳奇饒舌團體「流亡者（難民營）三人組」（Fugees）的緊密合作，以及作為「難民營全明星」（Refugee Camp All-Stars）的核心成員。

John Forté曾參與製作廣受好評的經典專輯《The Score》，該專輯的成功更讓他獲得了格林美獎提名的崇高榮譽。此外，他與懷克里夫·金（Wyclef Jean）聯手打造的歌曲《We Trying to Stay Alive》，至今仍是不少樂迷心中的經典。除了團體合作，他亦曾推出個人專輯《Poly Sci》及《I John》，並與知名歌手卡莉・賽門（Carly Simon）有過合作，而Carly Simon的兒子班・泰勒（Ben Taylor）更是其生前摯友，足見他在圈中人緣甚廣。

警指現場無可疑 粉絲湧入社媒致哀

對於這宗突發命案，當地警察局長史恩・史萊文（Sean Slavin）對媒體表示，警方接報趕抵現場後，發現John Forté已無生命跡象。經初步搜證，現場並未發現任何可疑痕跡或明顯的外傷致死原因。目前，案件已轉交由當地的法醫辦公室跟進，將進行詳細解剖及毒理化驗以確定具體死因。

隨著噩耗傳出，大批粉絲紛紛湧入John Forté的社交帳號留言悼念，字裡行間充滿不捨與震驚。有樂迷感性留言：「謝謝你的一切付出，也謝謝你成為如此美好的人」、「簡直不敢相信，你離開得太早了，這太不公平」。亦有追隨多年的粉絲寫道：「安息吧，約翰。你是音樂與歌詞的天才，你的藝術將永存人間」、「我會永遠記得你那個閃亮的少年時期，也記得你後來蛻變成一位心懷感恩、更加成熟的男子。」