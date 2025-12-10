格林美獎提名歌手驚傳「遭親生仔刺殺身亡」　常貼父子合照曬溫馨

曾獲格林美獎提名的世界級男中音歌唱家朱比蘭特賽克斯（Jubilant Sykes）驚傳遭親生兒子刺殺，不幸身亡，震撼美國藝術界。

綜合外媒報導，現年71歲的賽克斯日前在美國洛杉磯住處遭刺傷倒地，警方接獲「有人遭受攻擊」的緊急通報後趕抵現場，發現賽克斯身受致命刀傷，當場宣告不治。其31歲的兒子麥卡賽克斯（Micah Sykes）則在現場被警方逮捕，並列為殺人嫌疑人。

洛杉磯警方表示，現場已掌握相關證據並收走凶器，初步研判為單一住宅內發生的孤立案件，對社區並無進一步危害。

美媒也透露，嫌犯過去曾多次因精神狀況不穩、行為暴力引發爭端，甚至在2017年遭女性申請限制令，法院記錄中也提及他對家人施暴與不可預測的行為，之後還曾被強制送醫治療。

賽克斯生前常於社群上分享與兒子的合照，外界原以為父子關係融洽，如今卻演變成悲劇，更令粉絲與音樂界難以置信。

朱比蘭特・賽克斯自少年時期便展現音樂天份，在洛杉磯以童聲出道，後於加州州立大學富勒頓分校接受正統聲樂訓練，之後登上國際舞台。

他曾於紐約大都會歌劇院、柏林德意志歌劇院、卡內基音樂廳、肯尼迪中心、巴比肯中心及荷里活露天劇場等頂級殿堂演出，足跡遍布全球。

他也與指揮家、吉他名家已故克里斯多福・帕寧（Christopher Parkening）等人合作，深受古典與爵士界推崇。

