Twins出道25週年首辦見面會　阿嬌自爆社恐阿Sa更叫粉絲勿忘初心

一連兩場嘅「TWINS 25週年1314新春限定粉絲見面會」昨日（13日）於西沙GO park舉行，這次是Twins出道以來首個大型Fans Meeting，別具意義。向來疼錫Twins的經理人霍汶希（Mani）當然有到場支持，見證兩個女的重要時刻。而開show前，湯怡（Kathy）亦神秘現身，送上祝賀二人25周年蛋糕，認真有心。場內亦展出了八套二人歷年來的經典舞台服裝及頭飾，讓fans可以近距離瘋狂打卡，十分有心思。



Twins 25周年粉絲見面會（官方提供圖片）

開show前湯怡（Kathy）亦神秘現身，送上祝賀二人25周年蛋糕。（官方提供圖片）

Twins 25周年粉絲見面會

這次FM找來好友「農夫」擔任MC，期間，Twins唱出《發夢見過你》、《你最紅》、《孖寶668》、《相愛25年》及《忠粉》五首歌，又邊唱邊落台跟fans作超近距離接觸，全場high爆！之後又跟fans玩估歌仔、寫揮春遊戲、不同組合的合照及全場大合照。 唱完《忠粉》後，台下fans舉牌點歌，Twins寵粉模式全開：「好啦，每首唱少少啦。」隨即唱出《雙失情人節》、《黑色喜劇》、《冬令時間》同《天對地》，絕對福利滿滿。

Twins 25周年粉絲見面會找來「農夫」擔任MC。（官方提供圖片）

全場大合照（官方提供圖片）

阿Sa叫fans要Keep住熱情

現場播放二人「成長」片段，當看到以前頒獎禮片段時，阿嬌感觸話：「好多回憶呀。」阿Sa笑說：「好搞笑呀睇返啲頒獎禮嗰啲片，嗰陣時啲鏡頭會拍到你哋㗎嘛，我真係覺得你哋好勁，打鑼打鼓，哈哈。」阿嬌話：「係呀，成場都係你哋把聲。」阿Sa即肉麻表白：「其實全場其他歌手啲fans都好勁，但我覺得你哋真係最勁！令到我哋好有面子啊，哈哈。」粉絲即刻自動波吹BB，全場歌迷更好有默契地嗌阿嬌阿Sa，氣氛即時升溫。

阿Sa叫fans「勿忘初心」要Keep住熱情。（官方提供圖片）

隨後阿Sa指十分喜歡這種形式見面，還趁機叫fans找回當年的熱情，「我覺得呢幾年都弱咗少少囉你哋，哈哈。」阿嬌和應，更着fans「要搵返個Passion。」阿Sa續說：「你哋要保持個初心㗎嘛！好似我哋咁！要保持個能耐、保持個精神。雖然你哋個年紀、我哋都係啦，大家越嚟越大，但係都唔可以『老兀兀』咁樣㗎嘛，我喺台度都唔會嗚⋯⋯ 咁㗎嘛。」她更分析可能以前沒有電話，大家才能十分投入，然後又問：「可唔可以變返以前呀？」全場即時大叫不停，阿Sa最後話：「嗱，以後記住我哋去到邊度都要咁呀，勿忘初心呀。」

Twins跟fans玩估歌仔、寫揮春遊戲。（官方提供圖片）

社恐阿嬌零怯場

臨完場前，二人分享感受。阿嬌先說：「首先好多謝大家一路以嚟咁支持我哋，有一啲二十五年一直喺度、有啲係新嘅、有啲係中間加入，雖然我哋唔係成日都可以見面，但係我哋都會成日掛住大家，所以希望以後多啲呢啲線下嘅活動，等你哋唔好咁望穿抽水。」

社恐阿嬌零怯場。（官方提供圖片）

隨後更自爆有社恐，太接近人會緊張，「但係今日我冇，呢個場地真係好warm，我今日完全冇怯場、冇緊張、非常好。」而阿Sa坦言出場前十分緊張，「雖然開演唱會都好緊張，但呢個係fans meeting， suppose就係同啲最熟、最friend嘅fans一齊見面，但唔知點解好緊張，可能係好耐冇見，亦都可能係咁樣嘅形式嘅fans meeting真係第一次。平時開演唱會，你哋係好遠，但呢度大家係好close，所以可能因為係咁樣就有少少緊張，所以好多謝大家今日嚟到呢度同我哋一齊玩。」最後二人逐一跟fans hi bye，首場見面會於溫馨感人又笑聲不斷的氣氛下結束。