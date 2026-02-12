EXO-CBX遭SM娛樂假扣押「26億韓元資產」　他豪宅才剛過戶就被封

EXO子團CBX由Chen、伯賢、Xiumin等3人組成，2023年CBX向當時所屬公司SM娛樂提解約，SM娛樂以3人應支付公司10%的個人活動收入為條件同意，然而CBX以SM娛樂並未達成當初協議條件為由不願支付10%收入，雙方至今糾紛未解。



11日韓國媒體爆料，SM娛樂已在日前針對CBX的資產提出假扣押，總金額高達韓幣26億元（約1408萬港元），Xiumin被假扣押房屋甚至才在1月初過戶。

韓媒《BIZ韓國》爆料指出，SM娛樂2月9日、2月10日兩天，針對CBX的名下資產進行假扣押。被假扣押的資產有Chen的住宅全租保證金債權、伯賢位於京畿道九里市阿川洞的公寓，以及Xiumin位於首爾龍山區漢南洞的公寓。伯賢的公寓面積為142平方公尺，2023年10月完成登記；Xiumin的公寓為166平方公尺，1月9日才完成所有權移轉登記。

在這次假扣押案件中，SM娛樂分別向Chen、伯賢、Xiumin要求韓幣3億元（約163萬港元）、16億元（約867萬港元）、7億元（約379萬港元）的金額，總計韓幣26億元。SM娛樂認為2023年6月已達成協議，因而產生相當於個人活動收入10%的債權，為了避免款項無法回收，因此凍結應收對象（CBX）的財產，免得對方脫產。

SM娛樂控未履行10%營收承諾 雙方互告撕破臉

本案源自於2023年6月，CBX當時向SM娛樂要求解約，理由是無法從公司獲得足夠的結算資料、續約期間過長。SM娛樂快速應對，提出EXO活動仍由原公司負責，3人的個人活動則自立門戶，交給新公司INB100處理，不過個人活動應提供收入10%給SM娛樂作為「自由的代價」。

然而來到2024年6月，CBX控訴SM娛樂並沒有達成當初協議，也就是幫INB100跟音源流通平台談妥降低手續費的條件，因此拒絕支付10%費用給SM娛樂，還以詐欺嫌疑控告SM高層，不過本案因證據不足而獲不起訴處分，SM娛樂則反告3人應履行合約。雙方撕破臉，如今EXO大團回歸也不見3人蹤影。

