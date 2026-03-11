moon tang倫敦首演15分鐘售罄　黃偉文現身力撐令其激動甩咀重唱

以獨特創作才華與深具感染力聲線見稱的唱作女歌手moon tang，將廣受好評的「25+1」演唱會3月8日帶到英國倫敦指標性文化藝術場館 Evolutionary Arts Hackney (EartH) 盛大舉行。這次演出為moon演藝生涯首度在倫敦開唱，門票更早在優先預購階段便於15分鐘內火速售罄，為moon打了一枝強心針。

moon tang倫敦首演門票15分鐘售罄。（公關提供）

moon tang倫敦首演座無虛席

演唱會由棋人英國主辦，當晚EartH場館內座無虛席，氣氛熾熱。moon特意以一身紫色透視長裙驚艷登場，給人一種安靜充滿靈氣感覺。與現場的燈光效果相輝映，瞬間俘虜在場所有樂迷。作為首次倫敦演出，moon全情投入，以標誌性的溫柔而具穿透力的歌聲，演繹了多首歌曲包括《i hate u》、《戀人絮語》、《外星人接我回去》、《一口一》，更翻唱了moon的偶像Olivia Dean《So Easy》，讓觀眾沉醉於其獨特的音樂世界 。

moon tang倫敦首演座無虛席。（公關提供）

驚喜宣佈5月澳門終極一場

觀眾反應亦空前熱烈，全場爆滿之餘，更驚見不少外國面孔。這批非華語樂迷同樣被 moon的音樂打動，一直支持到音樂會尾聲，而演唱會尾聲，moon感性剖白唱《夜闌人靜》，以歌聲安慰樂迷「不用太傷心」說：「其實沒有東西是永恆，終會好似雲就過，所以大家不用太傷心。」而眼見觀眾反應熱烈、意猶未盡，moon即場安撫樂迷，承諾希望有機會再來倫敦之餘，更隨即拋出震撼彈，開心宣布好消息：「嚟緊5月16日喺澳門將會有我最後一場《25+1》演唱會，因為當日真係我最後一日25+1，如果大家有興趣同我慶祝生日可以飛過去！」此話一出，隨即引來全場尖叫。這次澳門站將被定調為「25+1」巡迴的 「終極一場」 ，別具意義，樂迷將有機會在 moon tang 踏入新一歲之前，見證她這個階段的畢業禮。

moon tang將在澳門開最後一場《25+1》演唱會。（公關提供）

另外，moon 推出的第二首廣東歌 《房屋供應問題》 是出自著名填詞人Wyman（黃偉文）手筆，moon曾表示 Wyman 的歌詞非常讀心，甚至在收到《房屋供應問題》歌詞時，正值她經歷感情變動，歌詞內容與其個人心境高度吻合。去年 Wyman 再寫了 《趁你旅行時搬走》 給 moon，延續雙方合作的美妙化學反應 。

黃偉文現身力撐

這次倫敦演唱會， Wyman也有親身到場觀看 moon 的演出。得知偶像在台下，moon tang 坦言相當緊張，在演唱《趁你旅行時搬走》時更因心情激動而 「甩咀」 ，要重唱多次才能繼續。這難忘的小插曲，反而見證了二人惺惺相惜的情誼，也讓現場觀眾感受到 moon 真摯可愛的一面。

黃偉文現身moon tang倫敦演唱會。（公關提供）

moon tang將推出全新個人單曲

完成倫敦站演出後，moon tang 的音樂腳步並未停下，她即將於 本月19日推出全新個人單曲，為樂迷帶來驚喜。從亞洲唱到歐洲，從青澀少女心事走到「25+1」的感悟，moon繼續以其獨有的細膩與坦誠，用音樂記錄成長，照亮每一個需要慰藉的心靈。《moon tang「25+1」巡迴演唱會 · 倫敦站》圓滿落幕，而 5月16日的澳門終極一場，樂迷萬勿錯過。