林德信自爆帶結他入產房！兩歲愛女隔代神同步高唱《十分十二吋》

林德信（Alex）近日為西九演藝舉辦的卡巴萊演出密鑼緊鼓進行排練，同時應邀為西九演藝年度合家歡藝術活動「西九家Fun藝術節」宣傳。期間，他大談與父親林子祥（阿Lam）的父子情，更自爆快將兩歲的囡囡林明完美遺傳了林氏家族的音樂基因，每晚飯後在家上演「迷你版紅館個唱」，場面萌爆又溫馨！



隔代神同步！囡囡飯後開騷唱爺爺金曲

最令Alex驚訝的，是女兒竟然完美複製了他當年的「絕技」。Alex笑言媽媽曾告訴他，自己一歲時吃完飯就會拿著匙羹當麥克風，高唱爸爸的經典歌《十分十二吋》。

沒想到三十多年後，囡囡竟然跟自己當年一模一樣！「每晚吃完飯，她就落樓開始開自己的演唱會，又懂得唱整個《十分十二吋》！」Alex笑言感覺很神奇：「好像見到生活上的循環，真的很驚訝！」

產房彈結他伴奏 自創歌單育兒

除了天生基因強大，後天培養亦不能少。Alex自爆太太懷孕時，只要他一彈結他，腹中BB就會踢腳俾反應。於是Alex與太太有個大膽的諗法，Alex特意詢問醫生：「可唔可以帶支結他入產房彈？」最終獲得醫生批准，囡囡就在爸爸的結他聲伴奏下誕生。

為了讓女兒從小擁抱音樂，Alex的育兒策略亦相當有心思。他與太太為囡囡建立了一個專屬Playlist，實行「循序漸進」法——每兩個星期就會加一首『高級』一點的歌，由簡單兒歌慢慢進階到不同國家、不同風格的音樂。

難忘紅館後台童年 感激爸爸佛系教仔

Alex對音樂的熱愛，很大程度源於父親林子祥給予的自由環境。回憶起童年，除了在紅館後台成長，父親開車時播放的Michael Jackson等音樂也對他影響深遠。

Alex形容父親作風比較開明輕鬆，給予他很大空間去探索事物，從不施加壓力。他坦言，直到自己正式入行從事音樂工作，父親才會間中給予提點。他表示非常欣賞這種父子相處模式。