黃明德勸世情歌大談痛愛經歷惹共鳴　傾訴拍拖拍到冇朋友？

唱作歌手黃明德（Dark）2026年首支派台作品《我的世界不只有你》已經上架。向來喜歡用音樂講故事的Dark，這次摒棄以往歌曲如《框框》那種壓抑、《大鬧說謊城》的火爆，反而跟填詞人王澄晞聯手，炮製一首關於「放開手」的慘情歌。



（官方提供圖片）

黃明德新歌靈感源自朋友慘痛經歷

新歌《我的世界不只有你》靈感來自一段愛到沒了自己的關係。Dark唱出那種為了愛情犧牲朋友、家人甚至夢想，最後換來的只是遍體鱗傷的經歷。歌詞「丟低了夢想，誰為錯的愛付帳，早忘掉志向」，聽到人心痛。雖然如此，但歌曲並非一味叫人死喊，反而勸大家退後一步，你會發現「單身一人，人生都可精彩無憾」，學會留點空間給自己，重新找回生活節奏。

（官方提供圖片）

黃明德勸世：「放開手唔係輸！」

Dark坦言歌曲有部份係來自一些朋友的親身經歷，「佢哋以前拍拖拍到完全冇晒自己，連我哋成班兄弟約出嚟食飯，都要問准另一半。有次佢同我傾開計，話『我贏咗場交，但輸咗個自己，大家都唔開心，其實有咩意思？』就係呢句話，令我靈機一觸，決定要寫一首關於放開手嘅歌。」他續說：「我想用呢首歌話俾大家聽，有時放開手，唔係輸，而係俾機會自己同對方，重新搵返屬於自己嘅天空。」

（官方提供圖片）

音樂班底方面，這次Dark繼續唱作人路線，親自操刀作曲。為了完美呈現那種由迷失到釋懷的情緒，他又專誠邀請Lee Ching及老拍檔Adrian Chan一齊編曲，監製繼續由Adrian Chan坐鎮，炮製出一種「重頭覓新的風景新一片天地」的希望感。