盧廣仲4月兩場紅館騷門票火速售罄　宣佈加開一場回饋粉絲支持

三金天王盧廣仲早前開售4月11-12日紅館騷門票，結果公開發售時火速售罄。為回應歌迷的熱情呼喚與支持，將加開4月10日一場，合共演出三場。



買唔到盧廣仲演唱會門票？

呢度仲有機會！

盧廣仲4月兩場紅館騷門票火速售罄。（公關提供）

歌迷再改口:「兩場根本不夠」

三金天王盧廣仲於2024年在紅館舉行了一場《盧廣仲勵志的演唱會》，當時歌迷表示「一場根本不夠」。有見及此，盧廣仲直接宣佈，今年4月11-12日再踏紅館，舉行兩場全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，結果3月5日門票公開發售時火速售罄。歌迷再次高呼「兩場根本不夠」。小隊長聽到歌迷的熱情呼喚，決定再作出回應，宣佈加開4月10日一場，合共演出三場，以回饋歌迷。

盧廣仲宣佈加開4月10日一場，合共演出三場，以回饋歌迷。（公關提供）

3月12日加場門票公開發售

全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，由特高娛樂、大名娛樂、大岳娛樂、問星娛樂、湯臣娛樂 主辦，將於4月10至12日連續三晚於紅館登場。主辦方今天宣佈加開4月10日一場，門票將於3月12日早上10時於城市售票網urbtix.hk公開發售，未能成功撲飛的樂迷，要把握最後機會準時搶飛了。廣仲今次將化身「傷心調酒師」，調製成苦澀卻回甘的音樂特調，並把《HeartBreakFast 傷心早餐店》帶到香港，以精心選單開唱，作為對歌迷的感謝。

盧廣仲加場門票將於3月12日早上10時於城市售票網urbtix.hk公開發售。（公關提供）

票務詳情

購票時間：3月12日上午10時

每張票價分別為：港幣$1080、$780、$580、$380

購票：urbtix.hk

樂迷記得要當日準時上網撲飛！

「盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站」

主辦單位：特高娛樂、大名娛樂、大岳娛樂、問星娛樂、湯臣娛樂

演出日期：2026年4月10-12日，晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：港幣 $1080 / $780 / $580 / $380