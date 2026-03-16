謝霆鋒新歌MV親自執導大玩機甲搖滾　更親身上演白蟒蛇纏頸搵命搏

謝霆鋒今日（16日）推出全新國語作品《推倒重來》（英文名：《Evolution》），英文歌名《Evolution》與他的Evolution巡回演唱會主題相互呼應，以統一的音樂表達，完成一次關於時代、自我與邊界的思考。新歌更是由霆鋒親自作曲兼監製。



謝霆鋒推國語新歌《推倒重來》。（官方提供圖片）

謝霆鋒擁抱科技守住本真

今時今日科技發達，AI逐漸融入人類生活，於是霆鋒便將這種感覺放入歌中，以最直白的搖滾節奏，編出人類與科技的更叠，就算「推倒重來」，我們內心那團火及堅持，才是至為緊要！除了作曲及監製，霆鋒更兼任歌曲MV總導演，他將歌曲概念變成超現實畫面。

除了作曲及監製，謝霆鋒更兼任歌曲MV總導演。（官方提供圖片）

MV前期用了四個月時間籌備，MV中不乏爆破場面，出名搏命的霆鋒當然親身上陣置身其中，另一幕霆鋒被粗大的白色蟒蛇纏頸，震撼眼球。MV一日開始霆鋒身處一個冷冰冰的機械世界，四周都是機械臂，霆鋒拿起結他，於科技空間照樣夾band，將歌曲內核具象呈現。隨後機械變成泥土，神奇地長出花草！霆鋒想透過MV表達出，無論世界如何冰冷、如何機械化，只要我們擁抱一切，生命的溫度始終可以打破一切，迎來陽光。

其中一幕霆鋒會被粗大的白色蟒蛇纏頸，震撼眼球。（官方提供圖片）

MV一日開始霆鋒身處一個冷冰冰的機械世界，四周都是機械臂。（官方提供圖片）

除此之外，謝霆鋒《Evolution》巡迴演唱會即將開啓，3月20日至22日深圳站、4月11日至12日武漢站、5月2日至3日成都站、5月30日至31日北京站鳥巢連開兩場，令人期待。