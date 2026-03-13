粉絲嬲爆五月天40分鐘綵排　自製「阿信Talking」Bingo紙入場洩憤

呢鋪真係由「五月之約」變成「五月之嬲」！五月天今年成軍29周年，難得來到香港全新的啟德主場館開騷，本來是一件令五迷超級期待的盛事。主辦方卻突然上演一幕「Cut頭場換正日」的神操作，搞到一班千辛萬苦搶到3月24日頭場飛的鐵粉大失所望！雖然官方急急「補鑊」，推出「全額退款加睇40分鐘綵排」方案，但依然難以完全平息民憤。更有粉絲將憤怒化為幽默，自製「阿信 Talking」Bingo紙準備入場對質，成件事真係又心酸又好笑！



五月天2026生日限定版（相信音樂Facebook）

無預警Cut頭場 讓路「成軍正日」

今年迎來成團29周年的台灣天團「五月天」，原定於3月底在全新落成的啟德主場館舉行四場演唱會，但主辦方「相信音樂」於3月9日晚突發神操作，宣佈經過「審慎評估」後，決定對演唱會場次進行重大調整：直接取消原定月24日（星期二）的首場演出， 調整場次為 3月25、27、28日，並正式加入3月29日（五月天成軍29周年紀念日正日） 作為尾場。

網民留言討論事件。(threads截圖)

雖然對於樂團來說，成軍紀念日開騷別具意義，但對於辛辛苦苦搶到3月24日門票、甚至已經請好假或訂好機票酒店的歌迷來說，絕對是晴天霹靂。一句簡單的「經審慎評估」，難以撫平粉絲「被犧牲」的剝奪感。

五月天粉絲受cut場影響。(threads截圖)

五月天鐵煬感失望。(threads截圖)

官方火速撲火 網民苦中作樂玩Bingo遊戲

為了撲火，主辦方隨後公布了補償安排：所有持有3月24日門票的觀眾，不論最終是否入場，均可獲全數退款。並且持票者可於當日下午5時30分入場，觀看長達40分鐘的「綵排特別場」。

主辦方增設40分鐘的「綵排特別場」作為補償。（相信音樂IG）

雖然有退款又有得睇綵排，但唔少「未嬲完」嘅粉絲依然條氣唔順。有網民就喺社交平台發揮極致的觀察力與幽默感，完美模擬主唱阿信（陳信宏）平時演唱會嘅經典「Talking」套路，寫低咗一段預測語錄：

「今晚 是一個很特別的晚上

突然間的變故 造就我們今晚的相遇

的確世界上就是有很多無可奈何

世界不是圍著五月天轉

但五月天就是圍著你們而自轉（笑到見到棚牙）

可能很多人都只在演唱會片段看過我們演唱會前的準備

但今晚 你們就是第一批 也是唯一的一批

可以看到 我們在演唱會前的準備

我們常常說 五月天的演唱會

每一場都不一樣

要讓沒有來的歌迷們都痛不欲生

這一次也是一樣

但我希望 不會再有下一次（嘴角向上斜笑）

雖然只有短短的40分鐘

但我相信 你們還是會100分的投入

我們也會做好100分的表演！

也許在不久的未來

我們可以在其他的地方

或許還是在香港

可以繼續五月之約（眼有淚光）」



網民喺寫低咗一段預測語錄，並且被粉絲download落來。（threads）

這段超高還原度嘅「預測」一出，隨即引發大批五迷共鳴。有憤怒又帶點搞笑嘅粉絲更直接下載條推文，揚言已經印定10張Bingo紙準備3月24日帶入場，抵死配文話：「未X嬲完嘅人類表示乜都做得出，儘管睇下到時陳信宏講乜X廢話！」 完美示範咗咩叫「愛之深，責之切」！

有粉絲直接下載條推文，更配文話：「未X嬲完嘅人類表示乜都做得出，儘管睇下到時陳信宏講乜X廢話！」 （threads）