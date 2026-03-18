洪嘉豪新歌MV孭女主角街頭狂奔　自爆理想型是女團成員Karina

洪嘉豪（Kaho）推出最新歌曲《穿波鞋的惡魔》，新歌由《黑玻璃》核心班底打造，Hans陳思翰作曲、陳詠謙填詞、Hans陳思翰及Larry Wong監製。新歌反對愛情中的所謂完美標準，用「波鞋」象徵情侶日常生活中的平凡但舒適的相處。



洪嘉豪推出最新歌曲《穿波鞋的惡魔》。（公關提供）

洪嘉豪分享新歌靈感

Kaho說：「新歌叫做《穿波鞋的惡魔》，首歌其實係講緊情侶之間行一生一世嘅路係唔需要每日都容光煥發、國色天香嘅，做最簡單嘅你就OK啦，唔需要每日都著高踭鞋，其實着波鞋係最好、大家最舒服啦！如果你問我呢首歌係咪代表我嘅愛情觀呢？我覺得都係㗎，其實男仔有時可能見到女仔着高踭鞋都覺得靚㗎，但係其實時間耐咗，相處嘅時候都係會係變返好生活嘅感覺，我覺得生活上都係着波鞋已經足夠，因為本身嘅你已經好靚！」

洪嘉豪分享新歌靈感。（公關提供）

洪嘉豪自爆理想型是Karina

而他亦笑說現實的他比較喜歡善解人意及能互相遷就的女生，貼地當然最好，但也並非必然，他搞笑地說：「就算呢首歌嘅對象係我“老婆” Karina（aespa成員）！其實都成立架，你可以表演時咁靚，但對住我唔使！哈哈」

洪嘉豪自爆理想型是Karina。（公關提供）

洪嘉豪自費買波鞋

他亦分享說：「為配合主題，今次拍攝MV選址旺角波鞋街一帶一啲好地道嘅場景，我都有一啲同女主角孭住佢逃跑嘅動作，咁其實我覺得呢啲都係好sweet嘅moment！同埋因為MV入面都有唔同波鞋穿插，咁啱嗰陣時有一款波鞋比較熱話，咁我就提議不如買嗰對波鞋啦！結果女主角嗰對就可以入落MV製作費，而男主角嗰對就要自費…...」

洪嘉豪自費買波鞋。（公關提供）

洪嘉豪將推出個人雜誌

2026年嘉豪將推出以「雜誌」為主題的全新個人專輯，為配合單曲主題，洪嘉豪同步推出自己主理的限量雜誌《KIKI》Vol.01，以「波鞋」為主題，內容包括Kaho親自分享波鞋穿搭技巧、私人波鞋收藏、MV獨家BTS幕後花絮等，他說：「發現自己其實好多題材嘅音樂都做過，今年就想特別啲，咁不如做本雜誌啦，同公司討論完原來真係可以自己整！咁所以我哋就真係出雜誌啦，但係就用一個雜誌嘅形式去出碟，就係每一隻歌都會有一本專屬雜誌推出，例如第一首就係《穿波鞋的惡魔》，咁呢一期嘅《KIKI》就係講關於潮流嘅東西，只要你將每一本專屬雜誌夾埋一齊，咁佢哋就係一隻完整嘅專輯啦！佢係非常限量架！每本都有獨立編號，同埋真係唔可以錯過任何一本！至於點解本雜誌叫KIKI呢？我希望遲啲有機會再同大家解釋！」

洪嘉豪主理 限量雜誌《KIKI》Vol.01將於3月19日（星期四）起於指定7-Eleven便利店獨家發售。