谷婭溦新歌MV扮肥妹玩新意！自爆曾遭老闆嫌肥：上台前仲叫我食嘢

歌手谷婭溦昨日(17日) 到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》直播訪問，首次宣傳新歌《今天你瘦了嗎？》。



歌手谷婭溦昨日(17日) 到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》直播訪問。（公關提供）

谷婭溦經常被友人稱讚逆齡成長，她對此表示感激，並透露自己對衣著顏色的喜好有所轉變：「其實我有幾年非常唔鍾意著粉紅色，但最近又開始覺得粉紅色好靚。」

谷婭溦遭老闆邊餵食邊嫌肥

談到新歌創作靈感，谷婭溦透露是來自一次難忘經歷。她透露去年五月到外地演出時，穿上貼身衣服後，被老闆直指「有點胖」，令她大受打擊。谷婭溦無奈表示：「佢不斷叫我食嘢，但上台又話我肥。」她坦言自己向來愛吃，若非入行，可能已是「肥妹仔」。這次經歷促使她創作一首以減肥為題材的歌曲，希望帶出健康正面的訊息。

谷婭溦曾被老闆直指「有點胖」，令她大受打擊。（公關提供）

谷婭溦宣揚「100個人有100種美」

谷婭溦強調歌曲並非單純鼓勵瘦身，而是宣揚100個人有100種美的價值觀：「唔係話你肥就唔靚，亦唔係話你瘦就好靚，我希望大家透過減肥呢件事去追求健康，如果自己嘅狀態係健康嘅，無論肥啲或者瘦啲，都可以係靚嘅。」

谷婭溦強調歌曲宣揚100個人有100種美的價值觀。（《今天你瘦了嗎？》MV截圖）

劉雅瑟鼓勵谷婭溦轉型

對於歌曲風格有別於以往的曲風，谷婭溦坦言全因好友、金像影后劉雅瑟的一句話。她分享道：「我哋十幾歲就識，識咗好多年，佢成日同我講，『你係唔係對自己有錯誤嘅認知？你成日喺到扮cool，其實你知唔知道你適合甜美』？」劉雅瑟鼓勵她嘗試將真實的一面展現出來，谷婭溦起初也有猶豫，但最終決定「試一下」，結果創作出這首可愛風格的作品。

劉雅瑟鼓勵谷婭溦轉型甜美風格。（公關提供）

谷婭溦拍MV拒絕變靚

新歌MV在深圳拍攝，谷婭溦透露自己堅持以「肥妹」造型貫穿MV，雖然化妝師和導演最初希望她「靚女一點」，但她堅持要玩新意：「我想做一啲唔同嘅嘢，睇到肥妹出現，我覺得幾好玩嘅。」她笑言同事買了四、五套衣服，結果全是同一款式，令她哭笑不得。