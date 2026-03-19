邱傲然開騷前推熱血新歌《脫兔》　MV化身「跳跳虎」媲美動作片

MIRROR成員邱傲然（Tiger）將於3月20日，舉行首個個人演唱會《麥花臣節X Tiger Yau “Where It Begins” Live 2026》，3月19日率先推出熱血新歌《脫兔》，以強勁節奏搭配「虎式老靈魂」，完美詮釋「靜若處子，動若脫兔」的處世之道。



邱傲然推出熱血新歌《脫兔》。（公關提供）

邱傲然分享歌名靈感

Tiger說：「雖然我叫老虎，但其實小弟的生肖屬兔，所以新歌取名《脫兔》。其實這首歌是想表達無論世界上有多少事是不合理，甚至荒謬，我們也無法控制，只可以繼續向前行，好好活下去，唯有找一些令自己開心的事去做，才能令自己有動力繼續前行。」

邱傲然分享歌名靈感。（公關提供）

邱傲然新歌MV變身「跳跳虎」

動若脫兔，Tiger在《脫兔》MV中不止化身「脫兔」，掙脫舊世界的種種枷鎖，同時變身「跳跳虎」起飛腳踢爆玻璃，更要以一敵十，在赤柱污水處理廠打足16小時，認真程度媲美動作片！

邱傲然新歌MV變身「跳跳虎」。（公關提供）

Tiger說：「MV是在排練演唱會期間拍攝，也是入行以來最大型的Solo歌MV，現場有多名武術指導，差點以為自己在拍攝動作電影呢！雖然小弟有武術根底，但面對現場眾多武師，以及挑戰個高難度動作，難免有點淆底，幸而團隊經驗豐富，準備充足，令我可以百份百信任大家！」

邱傲然新歌MV變身「跳跳虎」。（公關提供）

邱傲然親解創作概念

向來有想法的Tiger親解MV概念，單是創作概念已令人滿腔熱血！他說：「故事講述被困在水缸的我突然間覺醒，拼命掙扎爬出來，期間遇到很多守衛想捉拿我，雖然成功掙脫他們的束縛，去到更大更廣的世界，但這個新世界依舊充滿很多挑戰，而我亦決定要繼續接受挑戰，呼應繼續前行的中心思想！」

邱傲然親解創作概念。（公關提供）

邱傲然MV媲美動作片

為了演活覺醒的「脫兔」，Tiger更要挑戰連場動作戲，包括打翻與起飛腳等，在地下翻騰時更不擦傷膊頭，但他依然搏盡無悔，並說：「其實趕及在演唱會前推出《脫兔》真的很開心，因為這首歌的曲風滿力量，相當適合全場大合唱！」

邱傲然MV媲美動作片。（公關提供）

邱傲然首次個唱誠意十足

至於首次個人演唱會，Tiger當然會貫徹「脫兔」精神，充滿熱誠，務求令大家感受一個熱血的晚上！他說：「今次演唱會的樂隊幹勁十足，而且我們堅持在演出時不看樂譜，希望用熱血與熱誠去感動大家。

邱傲然首次個唱誠意十足。（公關提供）

自己相當期待20日的來臨，因為每一首歌、每一個環節都是團隊花盡心力去構思與排練，希望『小虎隊』準備好心情與狀態一起去感受這個演唱會的力量，也希望能夠感動到大家，到時見！」各位「小虎隊」謹記聽取Tiger提議，於開騷前到各大音樂平台聽熟新歌《脫兔》，準備全場大合唱，當然要Loop爆新歌MV，欣賞Tiger以一打十的好身手吧！

邱傲然Tiger新歌《脫兔》MV現已於YouTube Channel推出。