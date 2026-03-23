衛蘭忍生理痛堅持演出展現Rap唱功　驚喜官宣年尾將踏上紅館開騷

衛蘭日前於澳門銀河綜藝館開騷，以完美靚聲征服萬二名觀眾。當晚驚喜一波接一波，衛蘭不僅在嘉賓馮允謙的「蜜糖攻勢」下害羞臉紅，更展現極致敬業精神，忍受生理痛挑戰Rap驚艷全場。Janice更拋出重磅震撼彈宣布年尾將於紅館開騷。



衛蘭日前於澳門銀河綜藝館開騷。（公關提供）

澳門站門票火速售罄

去年4月，衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會於廣州啟航，隨後已經走過深圳、肇慶、東莞、成都、南寧、佛山、上海、廈門、湛江、汕頭，馬來西亞雲頂以及加拿大多倫多。

上周六 （3月21日）衛蘭於澳門銀河綜藝館舉行「OUT OF FRAME」澳門站，由於一早宣布澳門站不會加場，12,000門票火速售罄，闊別澳門7年，Janice特別為此站加入新歌單和舞台效果，與歌迷一同沉浸她二十年來的音樂旅程。

衛蘭演唱會澳門站12,000門票火速售罄。（公關提供）

馮允謙驚喜現身送「蜜糖」

Janice請來馮允謙Jay擔任澳門站嘉賓，暖男Jay帶了一樽印上二人合照的蜜糖送給Janice ，Jay 說：「知道你開巡迴演唱會，要好好保護把聲，蜜糖就最啱，希望你食蜜糖時望住張相，呢張合照係2021年我哋合作嘅一個騷，到而家仍然係我one of my favorite show。」Jay在台上大讚Janice 是一個很sweet的女仔，搞到Janice 都面紅耳赤，Janice 說：「希望下次可以再一齊開騷，其實香港男歌手之中，我係好鍾意Jay把聲，每次同Jay合唱都好開心，唔知點解同佢喺台上面好有默契。」兩人合唱《家門》後，Jay 說：「因為Janice 太sweet，我特別揀咗一首歌獨唱，送俾Janice同大家——《遠在眼前》。」

Janice請來馮允謙Jay擔任澳門站嘉賓。（公關提供）

暖男Jay帶了一樽印上二人合照的蜜糖送給Janice ，在台上大讚Janice是一個很sweet的女仔，搞到Janice都面紅耳赤。（公關提供）

衛蘭挑戰Rap驚喜全場

這晚，Janice繼續以穩定細膩的靚聲獻唱多首經典金曲，唱功獲全場大讚，除了自彈自唱《ONLY LOVE》，Janice 又請來Guddy及SVA合唱團一起演唱《鐵蘭花》和《所以我愛》，Janice 更挑戰Rap，令觀眾十分驚喜。

Janice挑戰Rap，令觀眾十分驚喜。（公關提供）

澳門站的舞台設計亦特別改動，包括更改部分LED和燈光，令舞台更顯得立體，提升整體視覺效果；而這晚的盲盒歌更是鐵粉專屬，是Janice 2009年推出首張英文大碟的歌曲《Please》。隨後Janice 獻唱《一場誤會》時更走到台前與觀眾近距離握手，全場氣氛高漲。

Janice一度走到台前與觀眾近距離握手，全場氣氛高漲。（公關提供）

官宣年尾進軍紅館

在演唱會尾聲，Janice 突然送上重量級喜訊，宣布將第6次踏上紅館舞台，「有個好開心好開心嘅消息，之後會去我最鍾意嘅城市，返去屋企香港開騷，年尾就會喺紅館同大家再見面！」之後Janice 便唱出《大哥》為演唱會劃下完美句號。

Janice驚喜宣布年尾將會在紅館開騷。（公關提供）

不過，場館燈亮起觀眾仍不肯離場大叫Encore ，Janice亦被歌迷的熱情感動再次登場，她說：「原本冇㗎喇，不過你哋太熱情喇，仲有咩歌想聽？不如即場點唱。」全場歌迷點出很多歌曲，包括《拍錯拖》、《天敵》、《雜技》等，最終Janice 選唱大部分觀眾想聽的《雜技》。

忍受生理劇痛堅持演出

演唱會後，Janice 直言澳門站的氣氛非常好，雖然她開騷撞正生理痛，Janice 說：「最怕就係開騷遇到女人生理不適，不過今次世界巡迴，最令我感受到，就係只要堅持便能做到，之前到各地都曾遇過水土不服，但我都一次又一次克服了。另外終於可以宣布返香港開騷，真係好開心好期待，暫時可以透露係香港站唔止歌單會重新調整，整體所有嘢都會係全新！」