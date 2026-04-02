Kodaline演唱會2026香港加場｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
Kodaline《 Kodaline- Farewell Tour》演唱會將於2026年8月19日 (Wed) 在TIDES舉行，由於反應熱烈，主辦方現正宣佈加開一場8月20日場次，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Kodaline演唱會2026香港加場 | 門票公售
公開發售平台 ：Ticketflap
公開開賣日期：2026.04.13 (Mon)
公開開賣時間：11am (HKT) 起
Kodaline演唱會2026香港加場 | 詳情
演唱會日期：2026.08.19-20 (Wed-Thu)
演唱會時間：8PM
演唱會地點：TIDES [九龍紅磡德安街1號黃埔天地黃埔號（第6期）1樓]
門票價錢：門票由HKD 799起 (全企位)
演唱會門票網購信用卡推介
恒生MMPOWER World Mastercard 主打網上零售簽賬有高達5%回贈！於Apple網店或App預訂iPhone 17更可享高達10%+FUN Dollars！另外，外簽幣簽賬有高達6%回贈！
>> 立即申請 <<
🎁新客戶經以下MoneyHero連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：
🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）
1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或
2. HK$800 惠康購物現金券；或
3. HK$800 蘋果禮品卡；或
4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或
5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或
6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）
優惠受條款及細則約束。