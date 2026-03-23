Kodaline演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

Kodaline《 Kodaline- Farewell Tour》演唱會將於2026年8月19日 (Wed) 在TIDES舉行，屆時會在Live Nation會員優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《 Kodaline- Farewell Tour》香港演唱會海報（IG@livenationh）

Kodaline演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026.08.19 (Wed)

演唱會時間：8PM

演唱會地點：TIDES

門票價錢：門票由HKD 799起 (全企位)

優先訂票平台：Live Nation 會員優先訂票、滙豐Mastercard優先預售門票、Live Nation 會員預售

愛爾蘭樂隊Kodaline（IG@kodaline）

Kodaline演唱會2026香港 | 藝人官網優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.03.30(星期一)上午10時至晚上11時59分(香港時間)

Kodaline演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.03.31(星期二)上午10時至晚上11時59分(香港時間)

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優惠受條款及細則約束。

Kodaline演唱會2026香港 |Live Nation 會員優先訂票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.04.01 (星期三) 10am - 11:59pm (香港時間)

《 Kodaline- Farewell Tour》香港演唱會VIP購票福利（IG@livenationh）

Kodaline演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台 ：Ticketflap

公開開賣日期：2026.04.02 (Thu)

公開開賣時間：10am (HKT) 起