Kodaline演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
Kodaline《 Kodaline- Farewell Tour》演唱會將於2026年8月19日 (Wed) 在TIDES舉行，屆時會在Live Nation會員優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Kodaline演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026.08.19 (Wed)
演唱會時間：8PM
演唱會地點：TIDES
門票價錢：門票由HKD 799起 (全企位)
優先訂票平台：Live Nation 會員優先訂票、滙豐Mastercard優先預售門票、Live Nation 會員預售
Kodaline演唱會2026香港 | 藝人官網優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026.03.30(星期一)上午10時至晚上11時59分(香港時間)
Kodaline演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026.03.31(星期二)上午10時至晚上11時59分(香港時間)
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6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）
優惠受條款及細則約束。
Kodaline演唱會2026香港 |Live Nation 會員優先訂票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026.04.01 (星期三) 10am - 11:59pm (香港時間)
Kodaline演唱會2026香港 | 門票公售
公開發售平台 ：Ticketflap
公開開賣日期：2026.04.02 (Thu)
公開開賣時間：10am (HKT) 起