WIEA國際娛樂盛典2026澳門｜門票攻略＋表演嘉賓名單+連結/座位表

2026 WIEA國際娛樂盛典【中國澳門】將於2026年4月25日（星期六）、26日（星期日）在銀河綜藝館舉行，會在貓眼、uutix、大麥、銀河票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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2026 WIEA國際娛樂盛典將於2026年4月25日（星期六）、26日（星期日）在澳門銀河綜藝館舉行。（微博@WIEA國際娛樂盛典）

WIEA國際娛樂盛典2026澳門 | 詳情

演出日期：2026年4月25日（星期六）、26日（星期日）

演出時間：有待公佈

演出時間：銀河綜藝館

門票價錢：價格待定

手續費：$20

郵遞費：中國香港／中國澳門每個交易$35；中國內地每個交易$135

WIEA國際娛樂盛典2026澳門 ｜表演嘉賓

WIEA國際娛樂盛典2026澳門表演嘉賓。（微博@WIEA國際娛樂盛典）

4月25日（星期六）WIEA國際娛樂盛典嘉賓

Desire4

DOMMIU 李由音

Hearts2Hearts

PP KRIT

RIIZE

……

26/4（星期日）WIEA國際娛樂盛典嘉賓

82MAJOR

Apink

邊伯賢（BAEKHYUN）

IRENE

Kong（朱俊榮）

MIRROR（姜濤、陳卓賢、盧瀚霆、呂爵安）

NuNew（林景雲）

STAYC

Thomas（莊星凱）

Zee（李海海）

展軒

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優惠受條款及細則約束。

WIEA國際娛樂盛典2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：貓眼、uutix、大麥、銀河票務

公開開賣日期：有待官方公佈

公開開賣時間：有待官方公佈

手續費：HKD $20（uutix）

門票領取方法：

（uutix）是次演出入場方式為實體紙質門票，僅提供快遞服務。

*中國香港和中國澳門門票快遞服務费為每交易HK$ 35

*中國大陸地區門票快遞服務费為每交易HK$ 135

WIEA國際娛樂盛典2026澳門 | 座位表

有待官方公佈

WIEA國際娛樂盛典2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。