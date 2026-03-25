EXO演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
EXO「PLANET #6 – EXhOrizon」演唱會台北站將於2026年5月9日(星期六)、10日(星期日)在台北小巨蛋舉行，會在tixcraft、Live Nation優先開賣門票，並會在tixcraft開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
EXO演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：2026年5月9日(星期六)、10日(星期日)
演唱會時間：下午6點（9日）、下午4點（10日）
演唱會地點：台北小巨蛋
門票價錢：NTD$ 7,290 VIP套票 / 5,990 / 4,990 / 3,990 / 2,990 / 800
*每張票外加系統服務費200新臺幣。
EXO演唱會2026台北 | EXO-L Membership優先購票
1. EXO-L MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記
優先購票會員登記平台：Weverse
優先購票會員登記日期：2026/03/24 (二) 11:00AM - 2026/03/26 (四) 11:00AM
*若要參與優先購票會員預售，須首先透過 Weverse EXO-L MEMBERSHIP申請優先購票碼。
2. EXO-L MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票
優先購票會員發售平台：tixcraft
優先購票會員開賣日期：4月1日（星期三）
優先購票會員開賣時間：上午10:00至晚上11:59
*每個預購碼每場限購至多2張。
EXO演唱會2026台北 | Live Nation會員優先購票
優先訂票渠道：Live Nation
門票發售時間：2026年4月2日（星期四）上午11點至晚上11:59
*單筆訂單限購4張
EXO演唱會2026台北 | 公開發售
公開發售平台 ：tixcraft
公開開賣日期：4月3日（星期五）
公開開賣時間：上午11點
* 單筆訂單限購4張
EXO演唱會2026台北 | 座位表
EXO演唱會2026台北 | Live Nation 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。