EXO演唱會2026高雄｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

EXO「PLANET #6 – EXhOrizon」演唱會高雄站將於2026年7月18日（星期六）下午6點在高雄巨蛋舉行，會在tixcraft、Live Nation優先開賣門票，並會在tixcraft開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



EXO「PLANET #6 – EXhOrizon」演唱會高雄站將於2026年7月18日（星期六）在高雄巨蛋舉行。

EXO演唱會2026高雄 | 詳情

演唱會日期：2026年7月18日（星期六）

演唱會時間：下午6點

演唱會地點：高雄巨蛋

門票價錢：NTD$ 7,290 VIP套票 / 5,990 / 4,990 / 3,990 / 2,990

*每張票外加系統服務費200新臺幣。

EXO演唱會2026高雄VIP Package。

EXO演唱會2026高雄 | EXO-L Membership優先購票

1. EXO-L MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：3月24日（星期二）上午11點 -3月26日（星期四）上午11點

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過 Weverse EXO-L MEMBERSHIP申請優先購票碼。

2. EXO-L MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

優先購票會員發售平台：tixcraft

優先購票會員開賣日期：4月1日（星期三）

優先購票會員開賣時間：10AM - 11:59PM

*每個預購碼每場限購至多2張。

EXO演唱會2026高雄 | Live Nation會員優先購票

優先訂票渠道：Live Nation

門票發售時間：2026年4月2日（星期四）上午11點至晚上11:59

*單筆訂單限購4張

EXO演唱會2026高雄 | 公開發售

公開發售平台 ：tixcraft

公開開賣日期：4月3日（星期五）

公開開賣時間：上午11點

* 單筆訂單限購4張

EXO演唱會2026高雄 | 座位表

EXO演唱會2026高雄座位表。

EXO演唱會2026高雄 | Live Nation 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。