盧廣仲香港站演唱會2026｜Urbtix加場公售搶票攻略｜座位表＋連結

盧廣仲香港站演唱會2026｜3.12 Urbtix加場公售搶票攻略｜附座位表+連結｜盧廣仲HeartBreakFast 傷心早餐店 世界巡迴 香港場即使展開，今次重臨紅館，連加場2026年4月共演3場。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店 世界巡迴 香港場 即將於香港紅館舉行，而且早前公售時很快便被搶購一空，因此決定加開4月10日一場，於3月12日正式於Urbtix公售。

盧廣仲香港站演唱會2026 ｜3.12 Urbtix城網公售連結

開賣時間：2026年3月12日上午10時起

開賣連結：Urbtix連結

盧廣仲香港站演唱會2026 加場｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店 世界巡迴香港場」座位表及門券價錢為$1080／$780／$580／$380

盧廣仲香港站演唱會2026 加場｜演出日期

盧廣仲香港站演唱會2026 演出日期為2026年4月10－12日（10／4為加場），合共演出3場。

盧廣仲香港站演唱會2026 加場｜公開發售資訊

盧廣仲香港站演唱會2026 Urbtix 加場公售將於2026年3月12日早上10時起發售。

👇盧廣仲香港站演唱會2026座位表👇

盧廣仲香港站演唱會2026 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「盧廣仲香港站演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。