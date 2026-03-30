五月天啟德演唱會風波平息　阿信眼紅紅：能影響我就是可愛的你們

台灣天團五月天一連多日在啟德體育園舉行《五月天 #5525+1 回到那一天》演唱會，紀念出道25周年。然而，在演出背後，樂隊及主辦方多月來承受了不少輿論壓力，從場地申請風波到網絡流言，一度令部分歌迷產生誤解。直到最後一晚演出，主唱阿信在台上真情流露，苦笑問台下歌迷：「你們這幾天有沒有看到網上……」話未說完，全場已心領神會。



台灣天團五月天日前一連多日在啟德體育園舉行《五月天 #5525+1 回到那一天》演唱會，紀念出道25周年。（IG@ashin_ig）

個多月不被理解 阿信閃淚光真情剖白

事實上，這個多月，網絡謠言讓阿信整個人似瘦了很多，守住了成團日，卻也引發部分原計劃參加其他場次的歌迷不滿，多月來，樂隊夾在流言與誤解之間，有口難言。直到最後一晚演出，阿信終於在台上道出心聲。

五月天今次演唱會的籌備過程並非一帆風順。（官方圖片）

五月天粉絲曾發文留言對改場次表示不滿。(threads截圖)

當晚唱到中段，阿信與歌迷聊天時，先是苦笑了一下，然後問大家：「你們這幾天有沒有看到網上……」語氣中帶著無奈，眼神閃著疲累。他頓了一頓，打起精神，引用成名曲《倔強》的歌詞，既是鼓勵自己，也是鼓勵台下每一位歌迷。他高聲說：「這世界所有的話語、所有的流言，關我屁事！在我生存的地方，我就是自己的神！唯一能夠影響我的，就是可愛的你們。」

阿信引用成名曲《倔強》的歌詞，既是鼓勵自己，也是鼓勵台下每一位歌迷。（影片截圖）

這番話引起不少歌迷事後在社交平台留言：「聽到阿信咁講，真係忍唔住喊咗出嚟」、「佢眼淚在眼眶打轉，仲要反過來安慰我哋，呢個就係我哋愛嘅五月天」。

不少歌迷事後在社交平台留言支持五月天。（IG截圖）

「Home Kong」情深 港式應援再現

五月天對香港的深情，早於27號第二場演唱會中流露，阿信一句「Home Kong」，香港歌迷都聽到了。昨晚（29日）最後一場，全場歌迷高舉應援手幅，十多年前代表港式支持五月天的「巨大人浪」於場館中一浪接一浪，在4度encore中出現。

當晚無數歌迷高舉應援手幅，同時支持五月天的「巨大人浪」亦在場館中一浪接一浪。（影片截圖）

連日來的三場演唱會，五月天以菠蘿包、蛋撻、雞蛋仔等香港地道美食，親手砌成生日蛋糕形狀，與五迷一同慶祝五月天成軍27年。29日晚成軍正日，正式送上一個真正的蛋糕，唱完生日歌，五月天用當年奪得金曲獎時的慶祝儀式「吔蕉」，與歌迷一同慶祝。

五月天以菠蘿包、蛋撻、雞蛋仔等香港地道美食，親手砌成生日蛋糕形狀，與五迷一同慶祝五月天成軍27年。（IG@imayday55555）

阿信深情告白：讓我休息一次吧

唱《笑忘歌》時，阿信向大家宣佈：「五月天每位成員，奔波了25年，其實也想有自己的生活，剩下的日子，我們像你們一樣，是平凡的人、普通的人，甚至比你們還平凡及普通，謝謝你們！年復一年，五月天有時遲到，有時超前，但五月天從不缺席，也許在明年，讓我休息一次吧，也或許會再多休息，再一年，再一年。不過說好要唱到80歲嘛，我們會努力做到的。你會為了五月天，努力做到嗎？早點睡啊，別每天玩手機；多運動啊，別每天窩沙發。你就是我的家人，就是我的摯友，是我的東西南北。這25年，日復一日奔波，其實，在我人生中，也沒有替自己留下什麼太多，但我很開心，也許你的心中有那麼一個角落，安放著這三個字（五月天）。」

阿信希望能和歌迷們一起唱到80歲，告訴全世界他們是「五月天」！（IG@ashin_ig）

五度Encore送驚喜

尾場這一夜，五月天為歌迷4度encore，送上驚喜。encore唱完《第一天》後，五月天「圍起商量」encore，隨即再唱《玫瑰少年》、《讓我照顧你》、《笑忘歌》才上機離開。不過五人依生日場慣例再次出場唱《OAOA》與《一顆蘋果》，然後再次「圍起商量」encore，才唱《憨人》壓軸。雖然透露明年未必回來，但承諾在最近的未來，會帶着新的改變跟大家再聚。

樂迷瘋狂喊encore。（影片截圖）

五月天依生日場慣例再次出場唱《OAOA》。（影片截圖）

焦點回歸音樂

從網絡謠言到場地調整爭議，再到最後的真情剖白，五月天今次啟德演唱會可謂一波三折。然而，隨著真相逐漸釐清，加上阿信在台上以音樂和真誠回應一切，最初的不滿與誤解逐步消散，焦點最終回歸舞台上的音樂與感動。

阿信在一聲聲encore中逐漸變得眼濕濕。（影片截圖）

3月29日成團日場次順利舉行，為一連多日的爭議暫時畫上句號。不少歌迷表示，經歷今次事件，反而更明白樂隊背後的付出，也更珍惜與五月天一起走過的每一刻。

29日晚阿信在離場前鞠躬感謝在場觀眾。（影片截圖）

演唱會後，不少歌迷留言給阿信：「謝謝你對香港的愛」「五月之約看了十年，今次有點心痛」「請五月天好好休息保重自己，期待下一次五月之約。」「我真係好撚鐘意五月天」 「今晚哭到手抖」「香婆神經病們會原地等你們回來」「太瘦了阿信多吃點 好好休息」等等。