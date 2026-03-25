五月天演唱會補鑊　曾說不入場歌迷終看綵排場：比預期好、120分

台灣樂隊「五月天」昨晚（24日）在啟德體育園主場館補辦40分鐘綵排特別場，為取消原來的頭場「補鑊」。最初揚言嬲了五月天一陣子、不會看綵排特別場的歌迷今日（25日）透露昨晚最終有入場：「個氣過咗都要生活，咪去睇下囉。」



與妻子入場的他指，40分鐘綵排特別場結果長達80分鐘，五月天與觀眾交流多了，整個綵排特別場比預期好，雖然他認為部份鋪排是「一連串有綵排過的綵排」，但已收貨：「對五月天加咗分，（綵排特別場）做到120分。」



台灣樂隊「五月天」3月24日晚在啟德體育園主場館補辦40分鐘綵排特別場。（資料圖片/洪戩昊攝）

台灣樂隊「五月天」3月24日晚在啟德體育園主場館補辦40分鐘綵排特別場，綵排場比原預計長，最終至八時半才散場。（資料圖片/洪戩昊攝）

台灣樂隊「五月天」3月24日晚在啟德體育園主場館補辦40分鐘綵排特別場，綵排場比原預計長，最終至八時半才散場。（資料圖片/洪戩昊攝）

自稱「入坑」（迷上某人、事、物）約一年的香港五月天歌迷梁先生，約兩周前在商台節目表示對「綵排特別場」安排不收貨：「（啟德體育園）要早30分鐘入去，（連來回車程）花2、3個鐘頭睇你40分鐘？」然而，梁先生今早在商台同一節目透露昨晚最終有入場：「個氣過咗都要生活，咪去睇下囉。」

綵排場原定昨晚七時開場，現場視察見到遲了開場，根據不少五迷在散場後表示，五月天雖然沒有在台上交代今次取消場次事宜，但與觀眾有很多互動，包括玩遊戲，所以不少五迷事後都感到滿意。

梁先生亦形容綵排場氣氛還可以，以他觀察，內地觀眾比香港觀眾多，原本入場人士要依照原來頭場的坐位入坐，但「臨開場就愈坐愈埋同愈坐愈低」，綵排場最終長約1小時20分鐘，即比原來40分鐘長一倍：「比預期中好，同觀眾個交流多咗......雖然係一連串有綵排過的綵排......40分鐘變80分鐘，呢個100分......對五月天加咗分，做到120分。」