蕭秉治演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

蕭秉治Xiao Bing Chih《活著Alive》演唱會 香港站演唱會將於2026年6月13日 (六)在東蒲胡李名靜體育館舉行，屆時會在Cityline開始公開發售門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



蕭秉治6月13日《活著 ALIVE》香港演唱會（官方提供圖片）

蕭秉治演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：6月13日 (六)

演唱會時間：19：30

演唱會時間：東蒲胡李名靜體育館

門票價錢：HK $888 (VIP) / $688 / $488

蕭秉治昨擔任五月天5525＋1《回到那一天》25周年巡迴演唱會開場嘉賓。（官方提供圖片）

【 VIP門票福利】

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蕭秉治演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣日期：3月31日 (二)

公開開賣時間：15：00

蕭秉治皮衣造型帥翻歌迷（BEAUTY美人圈）。（官方提供圖片）

蕭秉治演唱會2026香港 | 座位表

蕭秉治Xiao Bing Chih《活著Alive》演唱會 香港站演唱會將於2026年6月13日 (六)在東蒲胡李名靜體育館舉行。

蕭秉治 6月13日《活著 ALIVE》香港演唱會座位圖。（官方提供圖片）

蕭秉治演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。