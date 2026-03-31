洪卓立許靖韻二人「隔空鬥法」　演唱會齊齊驚現蝦碌場面爆笑不斷

洪卓立（Ken）與許靖韻（Angela）日前分別於佛山舉行內地巡迴演唱會第一站，二人「隔空鬥法」，同樣驚喜不斷，不過最搞笑是二人都遇上蝦碌場面，為觀眾帶來不少歡樂。



洪卓立（Ken）演唱會大合照。（官方提供圖片）

洪卓立魔術玩到觀眾變空氣

向來主打情歌的Ken今次演唱會搞搞新意思，挑戰玩魔術。他更專誠跟隨專業魔術導師Miss Hunny學了三個魔術，想給觀眾一個驚喜。可惜始終是初體驗，首個魔術表演完後，現場觀眾似乎不太Get到Ken正在表演魔術，直到第二個魔術，從手袖拎水杯出嚟，效果才明顯，終於引得觀眾的掌聲。

提到今次「魔術初體驗」，Ken事後忍不住笑說：「係有啲緊張，頭兩個魔術做完後，大家冇我想像中嘅反應，哈哈。好彩第三個佢哋終於get到，都叫有啲交代啦。」他更謂自從學習了魔術後，對魔術產生興趣，希望之後有機會鑽研。

向來主打情歌的Ken今次演唱會搞搞新意思，挑戰玩魔術。（官方提供圖片）

除了搞笑位，演唱會上亦有感人時刻。在唱到《回到最愛的那天》部份時，Ken有感而發，「自己人越大，屋企人亦都會老，可以相處嘅時光亦都唔多，希望大家珍惜喺返工放工、返學放學以外嘅時間，多啲陪屋企人。」一番真摯的說話令現場不少歌迷都眼濕濕。

洪卓立（Ken）深情演唱中。（官方提供圖片）

許靖韻拉唔到拉鍊險些漏背

至於Angela那邊卻是另一番風景，全晚唱足兩個半小時，更換上六套戰衣，誠意十足。向來以靚聲見稱的她，今次特別加插了一段長約十分鐘的dance medley，大跳勁舞，展現跳得一面，令全場氣氛高漲。不過完美的演出背後，原來發生了一段小插曲。其中有一套歌衫在試身時十分合身，不過原來少了安放ear mon receiver的位置，結果到正式演出時的quick change環節變成大超時，最後拉了十次才夾硬拉到拉鍊，險些釀成「服裝災難」。

許靖韻（Angela）唱跳high翻全場。（官方提供圖片）

回想起這次驚險的換衫經歷，Angela仍驚魂未定，「真係嚇死我，當時喺後台成班人幫手夾硬拉，我心諗如果拉唔到，都照上台㗎啦，橫掂觀眾都應該睇唔到我背脊，完全冇諗過唔着呢條裙，因為真係好靚，好彩最後都搞得掂。」