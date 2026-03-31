洪卓立許靖韻二人「隔空鬥法」　演唱會齊齊驚現蝦碌場面爆笑不斷

撰文：亞瑟
出版：更新：

洪卓立（Ken）與許靖韻（Angela）日前分別於佛山舉行內地巡迴演唱會第一站，二人「隔空鬥法」，同樣驚喜不斷，不過最搞笑是二人都遇上蝦碌場面，為觀眾帶來不少歡樂。

洪卓立（Ken）演唱會大合照。（官方提供圖片）

洪卓立魔術玩到觀眾變空氣

向來主打情歌的Ken今次演唱會搞搞新意思，挑戰玩魔術。他更專誠跟隨專業魔術導師Miss Hunny學了三個魔術，想給觀眾一個驚喜。可惜始終是初體驗，首個魔術表演完後，現場觀眾似乎不太Get到Ken正在表演魔術，直到第二個魔術，從手袖拎水杯出嚟，效果才明顯，終於引得觀眾的掌聲。

提到今次「魔術初體驗」，Ken事後忍不住笑說：「係有啲緊張，頭兩個魔術做完後，大家冇我想像中嘅反應，哈哈。好彩第三個佢哋終於get到，都叫有啲交代啦。」他更謂自從學習了魔術後，對魔術產生興趣，希望之後有機會鑽研。

向來主打情歌的Ken今次演唱會搞搞新意思，挑戰玩魔術。（官方提供圖片）

除了搞笑位，演唱會上亦有感人時刻。在唱到《回到最愛的那天》部份時，Ken有感而發，「自己人越大，屋企人亦都會老，可以相處嘅時光亦都唔多，希望大家珍惜喺返工放工、返學放學以外嘅時間，多啲陪屋企人。」一番真摯的說話令現場不少歌迷都眼濕濕。

洪卓立（Ken）深情演唱中。（官方提供圖片）

許靖韻拉唔到拉鍊險些漏背

至於Angela那邊卻是另一番風景，全晚唱足兩個半小時，更換上六套戰衣，誠意十足。向來以靚聲見稱的她，今次特別加插了一段長約十分鐘的dance medley，大跳勁舞，展現跳得一面，令全場氣氛高漲。不過完美的演出背後，原來發生了一段小插曲。其中有一套歌衫在試身時十分合身，不過原來少了安放ear mon receiver的位置，結果到正式演出時的quick change環節變成大超時，最後拉了十次才夾硬拉到拉鍊，險些釀成「服裝災難」。

許靖韻（Angela）唱跳high翻全場。（官方提供圖片）

回想起這次驚險的換衫經歷，Angela仍驚魂未定，「真係嚇死我，當時喺後台成班人幫手夾硬拉，我心諗如果拉唔到，都照上台㗎啦，橫掂觀眾都應該睇唔到我背脊，完全冇諗過唔着呢條裙，因為真係好靚，好彩最後都搞得掂。」

許靖韻（Angela）每套look都好靚。（官方提供圖片）
許靖韻Angela新歌回歸慘情路　自爆曾通宵求復合但最後分手收場許靖韻大方回應前男友羅啟聰涉製毒被捕　大爆對方為人吐真感受洪卓立音樂會因火災取消IG點名鬧爆主辦　驚傳公司結業網頁都冇埋周國賢加盟英皇目標一年出10首歌　自認「細路仔」叫洪卓立做師兄洪卓立個唱因大火夢碎「唔知用咩心情唱」　自責有癲癇難到場救災
許靖韻
洪卓立
本地樂壇焦點
音樂