Gareth.T墨爾本音樂節熱力全開　預告新巡演6月震撼登陸澳洲

Gareth.T（湯令山）連日在澳洲行色匆匆，3月28日在墨爾本出席音樂會以及3月30日舉行《Gareth.T – Prince Of nothing 湯令山-心零王子》巡迴演唱會澳洲站記者會，正式宣佈將於6月27日晚上8時在 Sydney Event Centre舉行個人演唱會。這次演出不但是全新主題，更象徵著從上一章《Prince of Sadness》的悲傷國度中昇華，邁向放下與自我釋放的全新境界。



Gareth.T出席墨爾本音樂會和澳洲站記者會。（公關提供）

Gareth.T參加墨爾本音樂節

在悉尼記者會舉行前夕，Gareth.T先飛抵墨爾本，3月28日晚登上oddshapes音樂節的舞台。當晚他唱出了《用背脊唱情歌》與首唱《早到的u》等作品，席間更與澳洲觀眾對話：「我覺得澳洲真係好好，下次嚟我希望可以留耐少少，真正去探索吓呢個地方。嚟過咁多次，但好似都未有機會好好認識澳洲。」

Gareth.T參加墨爾本音樂節。（公關提供）

看到台下熱情的反應，Gareth.T更率先透明澳洲演唱會計劃，說：「今日嘅澳洲觀眾好正，真係好熱情，搞到我都想唱多兩首。但Festival時間有限……我有個消息要同大家講，六月我會再返嚟悉尼！到時可以唱多啲歌，仲有好多大家冇諗過我會唱嘅歌。悉尼見！」

Gareth.T參加墨爾本音樂節。（公關提供）

Gareth.T現身記者會

3月30日悉尼演唱會記者會，Gareth.T 以簡約造型現身，與海報中「牧羊人」的形象互相呼應。在對談環節中，他分享了全新演唱會主題《Prince Of nothing》背後的深刻意義，解釋這不僅是《Prince of Sadness》的延續，更是自己在經歷沉澱後的蛻變，說：「如果上一章是關於與悲傷共處，那麼這一章就是與悲傷『結帳』後的釋然。『Nothing』對我而言不是空虛，而是一種『無需證明』的狀態，不再需要透過擁有或成就來定義自己。」他笑言從「王子」變成「牧羊人」，正是希望呈現這種回歸本質、擁抱簡單生活的哲學。

Gareth.T「牧羊人」形象現身記者會。（公關提供）

Gareth.T透露演唱會內容

被問及今次「牧羊人」的巡演足跡時，Gareth.T透露除了悉尼站外，還有5月1日台北、6月13日馬來西亞站，期望將這份從「悲傷」走到「釋然」的音樂旅程將可以去到更多地方，以帶給更多樂迷。還透露了演唱會內容:「上次『心傷』演唱會有三個階段，第一個好憤怒、中間好唔開心，最尾係釋懷。但希望今次嘅『心零』能夠好claim. 係一啲比較優美嘅音樂，適合同小朋友一齊睇，或者好大壓力瞓唔到覺都可以嚟睇我嘅演唱會。」

Gareth.T透露演唱會內容。（公關提供）

Gareth.T強調「零」的含義

Gareth.T強調心「零」除了是零的意思，也是靈魂的「靈」，期望以歌曲可以治療到大家的心靈，同時「nothing」對他講有三個意思，第一是要學習謙卑去看個世界，同樂手同觀眾去學習，第二是不需要去證明自己，做好自己就夠，第三個是上次演唱會已唱走唔開心，這次就是不帶牽掛去唱開心的歌。

Gareth.T強調「零」的含義。（公關提供）

Gareth.T獲贈澳洲雨聲棒

為答謝Gareth.T，澳洲站主辦方蕭氏機構蕭老闆特別送上具澳洲傳統的樂器雨聲棒（Rain stick）予 Gareth.T，寓意他的音樂如雨水般滋養心靈、連綿不斷；Gareth.T 則送上與作詞人黃偉文（Wyman）深度合作的新專輯《THE PROTÉGÉ》作為回禮，並與一眾嘉賓、澳洲fans大合照，亦公佈了樂迷熱切期待的門票資訊，每站都有限定粉絲福利，更多詳情請留意官方專頁或社交平台。

Gareth.T獲贈澳洲雨聲棒。（公關提供）