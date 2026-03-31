王梓軒飛歐洲維也納皇宮取景拍MV　更一連推出六集旅遊Vlog

香港唱作人王梓軒（Jonathan Wong）近日跟著名維也納小提琴家Aleksey合作，改編他在2018年推出的音樂作品《邊緣引力》！為隆重其事，歌曲MV更在歐洲多地取景，當中一幕更於封了奧地利國寶級美術館美景宮進行拍攝，珍寶無比！另外，王梓軒的維也納旅遊Vlog一連六集即將上線。



拍攝團隊在十大名畫著The Kiss前留影。（官方提供圖片）

難得於羅馬、南法國等地取景，王梓軒特意化身「旅行KOL」，與樂迷分享靚景之餘，又分享過程蝦碌事，他說：「成個Trip發生咗好多嘢，攞錯喼、班機delay，搞到我變咗『機場難民』，真係好瘋狂！總之靚景背後好多突發嘢發生，我自己睇返啲片都覺得好笑又好癲！」

維也納皇宮御用點心Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker。（官方提供圖片）

王梓軒與Aleksey由香港到維也納再續前緣

這次與Jonathan合作的古典音樂家Aleksey，是為享譽世界的古典喜劇雙人組合Igudesman & Joo的一員、亦是《神探福爾摩斯》背後的奧斯卡提名音樂人之一。他並曾與多位國際頂尖藝術家合作，好像是鋼琴家王羽佳（Yuja Wang）、比利．喬（Billy Joel）、約翰．馬可維奇（John Malkovich）以及漢斯．季默（Hans Zimmer）。

二人的淵源來自2024年初，在香港藝穗會的一次合作，談到對Aleksey的印象，Jonathan表示Aleksey是一位勇於顛覆傳統的古典音樂人：「喺藝穗會同Aleksey合作過一次，佢嘅小提琴演奏感覺毫無束缚，調皮遊走多種曲色。再深入傾計，發現佢私下同樣風趣幽默，佢對音樂創意充滿熱情，經常去世界各地與不同音樂人合作，致力打造獨特嘅音樂體驗，吸引年輕世代了解古典音樂！我哋傾落一拍即合，即刻拍板呢次嘅合作計劃。」

參觀Aleksey維也納古典音樂選秀節目The Goldene Note錄影。（官方提供圖片）

流行音樂與古典樂絕美碰撞

Jonathan與Aleksey這個「音樂計劃」籌備近一年，篩選了不同的歌曲，最後敲定了Jonathan在2018年推出的單曲作品《邊緣引力》，同時今年也是這首歌推出的八周年，在這特別的時間點，二人為歌曲披上嶄新的外衣，在前奏的鋼琴伴奏中大幅加入柔揚的小提琴弦樂聲，讓歌曲的情感更為豐富，隨著更為纏綿的樂聲，表達出在愛情中互相牽引、相互依存的關係，同時也讓歌曲兼具古典音樂鑑賞性。

MV的主場景在奧地利美景宮美術館。（官方提供圖片）

奧地利美景宮封館拍攝MV

這次〈邊緣引力feat. Aleksey Igudesman〉弦樂版的音樂錄影帶更獲得歐洲各地旅遊局與藝術團體攜手協助拍攝，Jonathan帶同攝製隊飛到「音樂之城」維也納，穿梭於不同的城市地標，最終隨著音樂與Aleksey相遇在奧地利美景宮美術館，Aleksey在這座巴洛克式宮殿中手持著小提琴，演奏著柔揚的音樂旋律等待Jonathan的到來，二人在世界十大名畫古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）的《吻》前，以歌聲和小提琴互相碰撞，就如維也納歡迎遠道而來的友人一樣，而來自東方的友人也作出了友善的回應，不只是音樂上的交流，更是兩地文化共譜出來的美妙樂章，為作品添上更深層的意義。

Aleksey也不禁要在著名畫作前留影。（官方提供圖片）

音樂錄影帶的拍攝前後花費了兩日，不只到了格拉本大街Graben、莫扎特紀念碑 Mozartdenkmal等地方取景，奧地利美景宮美術館更慷慨為拍攝進行了閉館，務求有最佳的畫面效果。

參觀維也納莫扎特之家。（官方提供圖片）

回想起那時候的拍攝，Jonathan也表示如夢境一樣：「其實當時嘅拍攝行程非常緊湊，可能一日要去好幾個地方拍攝，加上美景宮係維也納非常重要的建築物、同時亦超過百年嘅歷史，所以我哋拍攝的時候，喺如何拍攝靚畫面的同時，同時要尊重當地文化，兩者之間都花咗唔少心機。當時古典音樂家Aleksey仲講笑咁講，如果想結婚可以幫手安排喺皇宮舉行，當時真係好緊張，但而家見到成品，我自己同製作團隊都好滿意！」歌曲的MV已正式於YouTube上架，請大家多多支持！

MV在維也納取景。（官方提供圖片）

一連六集旅遊Vlog即將推出

除了拍攝MV之外，這次Jonathan的歐洲之行也算是寓工作於娛樂，為粉絲拍攝了一系列的旅遊影片！很久沒有放假的Jonathan亦趁機到羅馬、南法國等地遊覽，不過好像有點出師不利，旅途中「蝦碌事」不斷，想知道Jonathan如何化身「機場難民」度過他的半天？在羅馬一天可以暴走多少個景點？拿著首部電影作品到康城賣片有什麼經歷？在「紫羅蘭之城」稱號的法國的土魯斯（Toulouse）經歷了什麼讓他一輩子難忘？那就不要錯過3月在Jonathan官方的YouTube頻道上公開的《Ciao！Jonathan’s Europe Travelogue》，一連六集帶你看盡最貼地的靚景、最新的音樂動向！」