《聲秀》馮熙燮自爆單身不渴求愛情　曾於悉尼大學修讀物理治療

《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）4月8日晚接受歐陽德勛主持的新城節目《沿途有我》直播訪問，Ryan在節目中分享了成長點滴及愛情觀。



歐陽德勛、馮熙燮。（公關提供）

馮熙燮感謝父母尊重

作為獨生子，他曾問過爸爸媽媽：「點解只生我一個？佢哋回答『睇下你幾煩』。我同家人好玩得，我知父母講笑。之後，爸爸同我講，兩歲時，問我想要細佬妹？還是要車？最後答咗『車』。」他笑言：「依家諗起好後悔，點解當年會咁答，在家好悶，想傾偈冇人同自己傾。不過，我都好佩服爸爸，咁尊重兩歲的我。」

馮熙燮感謝父母尊重。（公關提供）

馮熙燮回港追夢

Ryan曾在澳洲悉尼大學修讀物理治療，卻因音樂夢想毅然回港發展。他表示自小在教會唱歌，逐漸感染父母支持其音樂路。訪問中，Ryan即場演繹陳奕迅《月球上的人》，首次挑戰此曲，事前認真思考演繹方式。德勛讚他唱情歌十分出色，但第一首單曲偏偏不選唱情歌，反而選擇了《聆聽自己的聲音》，問他下首宣傳歌會否揀情歌？Ryan即表示：「唔會，暫時仍在自我探索階段。」

馮熙燮回港追夢。（公關提供）

馮熙燮發表單身宣言

德勛再追問，會否唱情歌比女朋友聽？Ryan即發表單身宣言，直答：「我冇女朋友，所以唔洗唱畀她聽，反而我有好多家人。（是否渴求有女朋友？）我唔渴求。（你已26歲仔喎？）哈哈，我真係唔渴求，我唔渴求到，就連我啲朋友都擔心。」他指有時間寧願花心機諗下新作品給歌迷聽，又反思如何令自己進步，並理直氣壯說：「基本容不下愛情！」