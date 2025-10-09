聲秀｜胡鴻鈞因張津銘犯一錯不高興　馮熙燮自曝是王灝兒JW粉絲

聲秀｜逢星期日晚8點無綫翡翠台播映的歌唱選秀節目《聲秀》，以年輕參賽者及廣東歌作主打，隨著比賽進入白熱化階段，網絡上的討論也越來越多。今集張津銘聯乘曾是TVB童星、前韓國女團CLC成員莊錠欣Elkie演繹《我的回憶不是我的》。泳兒大讚莊錠欣唱出自己的風格。



張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》（官方提供）

張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》（官方提供）

上集「歌手助力戰」6位學員中胡子貝Matt直接進級，今集出場的助力歌手陣容繼續無限驚喜，就連前韓國女團CLC成員莊錠欣Elkie、也專誠由台灣飛到香港助攻！今集演唱歌單如下：（排名不分先後）：馮熙燮Ryan、王灝兒JW《逃生門》；蕭凱恩Michelle、糖妹《我的驕傲》；張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》；甄敏芳Jenny、吳業坤《原來只因深愛著》；林潔心Bibi、小肥《我們什麼都不是》；司徒泆Haru、Xix《火熱動感La La La》。今集五位評審（排名不分先後）繼續是：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）會進行評分。今個回合最低分的5位學員將落入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。而票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。

張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》（官方提供）

張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》（官方提供）

今集搶焦位落在胡鴻鈞組的張津銘身上，張津銘聯乘曾是TVB童星、前韓國女團CLC成員莊錠欣Elkie演繹《我的回憶不是我的》； Elkie以仙氣十足的Layer公主裙造型驚喜登場，氣質滿分，配搭「Oppa Look」上陣的張津銘襯到絕一絕，二人唱至情到濃時更手拖手極盡溫馨，不過事後Elkie大爆張津銘綵排時極度害羞，Elkie：「我話你伸隻手出嚟得架喇，我會自己疊上去架喇。」專誠由台灣飛到香港助攻的Elkie，又坦言希望藉著是次表演，展現自己跳唱以外另一面：「都算係我一個小挑戰，希望藉住呢次機會可以展示畀大家睇到我都可以唱抒情歌。」二人精彩演繹獲原唱泳兒高度評價，泳兒還大讚Elkie：「Elkie唱咗屬於自己風格嘅version，因為呢隻歌女仔（部分）真係唔容易唱。」未知是否太緊張，張津銘與Elkie合唱時犯了一個致命錯誤令導師胡鴻鈞坦言不高興，到底是甚麼？密切留意節目。

事後Elkie還大爆張津銘在綵排時因為害羞，連握手都顯得超緊張。（官方提供）

Elkie大派心心（官方提供）

而專誠由台灣飛到香港助陣的Elkie坦言：「都算係我一個小挑戰，希望藉住呢次機會可以展示畀大家睇都可以唱抒情歌。」（官方提供）

泳兒大讚Elkie：「Elkie唱咗屬於自己風格嘅version，因為呢隻歌女仔真係唔容易唱。」（官方提供）

聲秀｜JW因Ryan遭郭偉亮取笑叫「姨姨」

馮熙燮Ryan、王灝兒JW《逃生門》（官方提供）

JW自嘲被叫姐姐：「都好似好過姨姨嘅。」（官方提供）

另一搶焦位是蘇永康組的馮熙燮Ryan聯乘《聲夢傳奇》導師王灝兒JW攜手演繹《逃生門》，Ryan表演時充滿感情的靚聲演繹、配以JW完美和音神助攻，成功贏得超亮眼分數及正面評價。雷有輝：「我覺得今日你搵到真係由Ryan自己心入面唱出嚟嘅心聲。」周錫漢：「咁多個參賽者，你算係最認識自己把聲嘅一個，呢個係你perfect performance。」舒文：「鍾意你把聲個質地。」

郭偉亮（Eric Kwok）更幽默表示：「Ryan你可以同Auntie JW唱歌係真係好難得。」（官方提供）

Ryan事後透露自己是JW粉絲，第一隻出錢買的就是JW的唱碟，Ryan：「好開心上次排練嘅時候可以問到JW姐姐去簽名畀我。」JW聞言即自嘲幸好不是被叫姨姨：「佢問我：『可唔可以叫你姐姐呀？』都好似好過姨姨嘅。」最終因為這個玩笑，JW遭郭偉亮以「Auntie JW」形容，十分搞笑。

蕭凱恩Michelle、糖妹《我的驕傲》（官方提供）

甄敏芳Jenny、吳業坤《原來只因深愛著》（官方提供）

林潔心Bibi、小肥《我們什麼都不是》（官方提供）