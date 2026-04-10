KKBOX風雲榜2026台北｜門票攻略+出席嘉賓名單+連結+座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
第21屆KKBOX風雲榜將於2026年6月13日 ( 六 )在臺北小巨蛋舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
KKBOX風雲榜2026台北丨詳情
演唱會日期：2026年6月13日 ( 六 )
演唱會時間：下午6時
演唱會地點：臺北小巨蛋
門票價錢：有待官方公佈
KKBOX風雲榜2026台北丨出演嘉賓
告五人 Accusefive
白安ANN
Ayumu Imazu
Bii畢書盡
宇宙人
盧廣仲
DIOR大穎
陳華
艾薇 Ivy
Miss Ko 葛仲珊
周湯豪 NICKTHEREAL
Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）
曾沛慈
QWER
李竺芯
郭家瑋
U:NUS
吳建豪 Van Ness
韋禮安 (WeiBird)
主持人黃偉晉
KKBOX風雲榜2026台北丨未來禮包限量販售
公開發售平台 ：KKBOX風雲榜官方網站
公開開賣日期：4月15日（三）
公開開賣時間：中午12時
公開開賣价格：3,999台幣
購買即贈送風雲榜門票1張，每個帳號限購2組，數量有限售完為止
KKBOX風雲榜2026台北丨公開發售
有待官方公佈