KKBOX風雲榜2026台北｜門票攻略+出席嘉賓名單+連結+座位表

撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：

第21屆KKBOX風雲榜將於2026年6月13日 ( 六 )在臺北小巨蛋舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

第21屆KKBOX風雲榜主題公佈。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨詳情

演唱會日期：2026年6月13日 ( 六 )
演唱會時間：下午6時
演唱會地點：臺北小巨蛋
門票價錢：有待官方公佈

KKBOX年度百大风云榜。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨出演嘉賓

KKBOX風雲榜2026台北丨出演嘉賓

告五人 Accusefive

白安ANN

Ayumu Imazu

Bii畢書盡

宇宙人

盧廣仲

DIOR大穎

陳華

艾薇 Ivy

Miss Ko 葛仲珊

周湯豪 NICKTHEREAL

Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）

曾沛慈

QWER

李竺芯

郭家瑋

U:NUS

吳建豪 Van Ness

韋禮安 (WeiBird)

主持人黃偉晉

第21屆KKBOX風雲榜出演嘉賓。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨未來禮包限量販售

公開發售平台 ：KKBOX風雲榜官方網站
公開開賣日期：4月15日（三）
公開開賣時間：中午12時
公開開賣价格：3,999台幣
購買即贈送風雲榜門票1張，每個帳號限購2組，數量有限售完為止

第21屆KKBOX風雲榜未來禮包限量發售。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨公開發售

有待官方公佈

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