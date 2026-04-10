KKBOX風雲榜2026台北｜門票攻略+出席嘉賓名單+連結+座位表

第21屆KKBOX風雲榜將於2026年6月13日 ( 六 )在臺北小巨蛋舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



第21屆KKBOX風雲榜主題公佈。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨詳情

演唱會日期：2026年6月13日 ( 六 )

演唱會時間：下午6時

演唱會地點：臺北小巨蛋

門票價錢：有待官方公佈

KKBOX年度百大风云榜。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨出演嘉賓

KKBOX風雲榜2026台北丨出演嘉賓 告五人 Accusefive 白安ANN Ayumu Imazu Bii畢書盡 宇宙人 盧廣仲 DIOR大穎 陳華 艾薇 Ivy Miss Ko 葛仲珊 周湯豪 NICKTHEREAL Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷） 曾沛慈 QWER 李竺芯 郭家瑋 U:NUS 吳建豪 Van Ness 韋禮安 (WeiBird) 主持人黃偉晉

第21屆KKBOX風雲榜出演嘉賓。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨未來禮包限量販售

公開發售平台 ：KKBOX風雲榜官方網站

公開開賣日期：4月15日（三）

公開開賣時間：中午12時

公開開賣价格：3,999台幣

購買即贈送風雲榜門票1張，每個帳號限購2組，數量有限售完為止

第21屆KKBOX風雲榜未來禮包限量發售。（FB@KKBOX）

KKBOX風雲榜2026台北丨公開發售

有待官方公佈