Hi MIRO！Garden Party 2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

由6位MIRROR成員Anson Kong，Edan，Frankie，Jeremy，Keung To，Tiger參加舉行的 《Hi MIRO! Garden Party 2026》將於2026年5月6至10日（星期三至星期日）一共6場（每位MIRROR成員分別出席1場）在麥花臣場館舉行，屆時會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《Hi MIRO! Garden Party 2026》（IG@miro.weallare）

MIRO! Garden Party 2026香港 | 詳情

日期：2026年5月6至5月10日（星期三至星期日，一共6場）

時間：10:00 AM／2:00 PM／4:00 PM／7:30 PM

地點：麥花臣場館

門票價錢：$580/ $880/ $1180

MIRROR Garden Party2026詳情（IG@miro.weallare）

今次Garden Party除咗有MIRROR成員為MIRO帶嚟精彩表演，更會為現場MIRO送上花仙子加持過嘅花朶，感謝大家一直以嚟嘅陪伴同支持！

MIRROR Garden Party2026出席成員（IG@miro.weallare）

MIRO! Garden Party 2026香港 | Miro門票攻略

公開發售平台 ：Klook

公開開賣日期：2026年4月15日

公開開賣時間：中午12時正

註︰須於購票時選擇一位指定MIRROR成員（每位成員均設限額，數量有限，售完即止）

在4月13日所有2026 MIRO會員都會透過聯絡電郵收到「MIRO專屬代碼」及指定購票網站連結

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優惠受條款及細則約束。

MIRROR Garden Party2026香港購票詳情（IG@miro.weallare）

MIRO! Garden Party 2026香港 | 座位圖

MIRROR《Hi MIRO! Garden Party 2026》將於2026年5月6至5月10日（星期三至星期日，一共6場）在麥花臣場館舉行。

MIRROR Garden Party2026香港座位圖（IG@miro.weallare）

MIRO! Garden Party 2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。