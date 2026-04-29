馮允謙新歌邀逾百Fans戲院見證MV首播　克服畏高挑戰高難度動作戲

「唱作王子」馮允謙（Jay）全新派台廣東歌作品《Break Me Down》上架，MV超有電影感，為隆重其事，邀請逾百Fans在尖沙咀MCL K11 Art House戲院，一齊欣賞MV首播。



馮允謙全新派台廣東歌作品《Break Me Down》上架。（公關提供）

馮允謙親派粉絲福利

之後Jay和導演Sheng Wong與Fans互動，解答謎團，由DJ阿酸擔任主持。入場Fans得到MV中Jay簽的誓約，開場前他親自逐張簽名、畫專屬Logo及紅色火漆印章，儀式感滿滿。

馮允謙派粉絲福利儀式滿滿。（公關提供）

馮允謙與Fans一同見證MV首播

之前Jay主演電影《得寵先生》已登上大銀幕，但首次在戲院大銀幕睇自己的MV，而且與Fans一同見證，感覺不一樣的興奮，笑言「好威」。他說：「好開心，好耐無見我啲Fans，第一次同佢哋一齊睇MV，即時聽到佢哋嘅反應。」他笑問：「我有冇演技大爆發？」

馮允謙與Fans見證MV首播。（公關提供）

馮允謙新作突破固有曲風

新歌《Break Me Down》由Jay作曲、周耀輝填詞、葉澍暉編曲、周錫漢監製。Jay說：「呢首歌題材有關『重生』，今年係我入行第15年，寫過好多歌，好想有啲突破，發掘自己音樂上有咩好想做而又未做？諗咗好耐就寫咗呢首歌。」新歌將「Jay式曲風」推上另一個境界，他說：「呢首歌dark dark地又有啲beat，寫嘅時候我已經好有畫面，諗定開騷點樣去表演呢首歌，我有好多諗法，大家期待吓！」

馮允謙新作突破固有曲風。（公關提供）

馮允謙MV一人分飾多角

「今次MV導演Sheng有好多ideas，故事好有創意，好多嘢想拍，原本要用兩日時間，但我哋縮短為一日拍晒。今次MV故事好特別，我唔只一個角色，係有幾個Jay。個故事跳來跳去，好有趣，可能睇第一次get唔到，唔緊要，keep住睇幾次就get到。」MV中Jay為逃避殺手追捕，走入街市，打翻菜攤又躲入豬肉檔，同時Jay亦是殺手，還有一個Jay被困密室中瘋狂尖叫，加上鬧市飛車和爆破畫面，劇情緊張刺激。

馮允謙MV分飾多角。（公關提供）

馮允謙挑戰高難度動作戲

今次MV邀請身手敏捷的王靖瑩（Charlie），飾演Jay逃亡時的拍檔，兩人一身戰鬥格打扮，加上臉上的傷妝，非常有型！他們跑到大廈天台樓，還攀上儲水庫的頂層，Charlie大讚風景美麗，周圍高樓大廈很有香港特色，但Jay坦言好驚，說：「我有畏高，好怕玩過山車嗰啲，但曾經因為工作需要跳降傘，我大嗌唔到，壓住喺入面好辛苦。人哋話玩完一次就會克服，但我唔係，依家仲驚！」

馮允謙挑戰高難度動作戲。（公關提供）

Jay說：「劇情我哋要跑上天台，跑咗好多次，好彩Charlie有打開排球，以前仲係港隊，有做開運動。」Charlie說：「剛才捉住Jay喺樓梯係咁跑，我好似佢領跑員。」有一幕橫過馬路並跨欄狂奔，第一次跨欄的Charlie表示好興奮，她更有私伙保護裝備，說：「因為今晚有排球練習，所以帶咗護膝，我覺得自己準備得好好，有專業老師教我動作，即學即做，好興奮！」