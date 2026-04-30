康堤首戰慢歌《要還》談生死人生哲學　黃偉文填詞陳奕迅轉發力挺

CONSTANCE 康堤一直以多變的音樂風格面貌示人，日前推出新歌《要還》 首次挑戰慢歌，新歌與師兄 Gordon Flanders 共同作曲，黃偉文填詞，Eason YH Chan 編曲及監製，將生命的本質濃縮成一場「借用」的溫柔修行。新歌探討人生中所有看似擁有的東西——從物質世界到個人意志，由青春年華到人生閱歷——本質上都是向世界「借」來的。既然是借，終須一還。

CONSTANCE康堤首次挑戰慢歌《要還》。（公關提供）

黃偉文操刀寫深度詞

年紀輕輕的康堤亦分享這份歌詞對她來說有點深奧：「我覺得呢首歌未必聽一兩次就能夠完全參透到，我自己都沉澱咗好耐、反覆睇咗好多次歌詞，我先明白呢首歌嘅意思，因為呢首係我第一首比較慢嘅抒情歌，Wyman 覺得可以寫得成熟啲，歌詞開首已經講岀主題：我哋擁有嘅一切，其實都只係「借用」。無論係物質、身體、青春，定係眼前嘅風景同經歷，終有一日都要歸還，當我哋明白世事都係「借用」、冇辦法永久保留嘅時候，反而更能學會豁達面對生命。」

CONSTANCE康堤《要還》由黃偉文操刀寫深度詞。（公關提供）

新歌《要還》談生死人生哲學

雖然歌曲觸及「生與死」這種沉重題材，但《要還》傳遞的並非消極情緒，正因為一切皆有期限，所以更應珍惜當下的每一分、每一秒。學會珍惜的同時，更要學會放手，才能對所有事情豁然開朗。康堤亦有分享：「我覺得呢首歌令我認為我哋都應該更珍惜每一分每一秒、每一刻同人相處或者我哋經歷緊嘅事，但係學會珍惜嘅同時，亦都因為到最後所有嘢你都係帶唔走，所以都要學識放手。」

CONSTANCE康堤《要還》談生死人生哲學。（公關提供）

陳奕迅親自力撐女兒康堤

康堤今次在音樂路上的新嘗試，爸爸陳奕迅亦在社交平台上分享MV劇照，可見他對女兒音樂質素的肯定與支持。康堤在新歌展現出超越年齡的成熟，果然深得父親真傳。

陳奕迅為女兒宣傳新歌。（公關提供）

CONSTANCE康堤《要還》。（公關提供）

CONSTANCE康堤《要還》。（公關提供）