76歲「扮嘢王」羅浩楷攜妻罕露面　坐輪椅與TVB舊友飲茶激動落淚

前TVB「扮嘢王」、現年76歲的資深藝人羅浩楷自2015年拍畢劇集《東坡家事》後，因患上柏金遜症而無奈淡出幕前。近日，前TVB企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明在社交平台分享了一張與羅浩楷夫婦茶聚的合照，讓大眾得以一窺這位一代笑匠的近況。相中的他雖然消瘦了些，但精神奕奕，太太Kitty更是一如既往地陪伴在側，場面溫馨。



羅浩楷多年前患上柏金遜症。（葉志明 攝）

賢妻Kitty相伴容光煥發 羅浩楷頭腦靈活變「股神」

從曾醒明曝光的合照可見，羅浩楷雖然比去年現身時消瘦了一些，但整體精神狀態相當不錯「羅浩楷精神奕奕……楷嫂Kitty在外傭陪同下，推著坐在輪椅的楷楷，甫進埸看到仿如隔世的昔日電視台同事，清晣逐位老朋友呼喊親切名字，鏘鏘有力，登埸激動得哽咽起來，埸面令人動容。」

羅浩楷夫婦激罕現身與前TVB企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明茶聚。（Facebook@曾醒明）

對於這次難得的聚會，羅浩楷展現了十分感性的一面，曾醒明在帖文中詳細描述了楷哥當日的表現，大讚他頭腦思維依然十分敏銳。「楷楷自從患病治療後……頭腦說話清晰，言談中仍帶幽默感。楷楷近年鍾情鑽研股票市場，且極具專業分析能力，令人讚嘆。」

曾醒明大讚羅浩楷頭腦靈活，近年更鍾情鑽研股票市場。（Facebook@曾醒明）

羅浩楷能保持良好的精神狀態，絕對歸功於太太Kitty多年來的貼心照顧。當天隨行的Kitty容光煥發，皮膚緊緻且頭髮濃密，完全看不出因長期照顧輪椅丈夫而勞心勞力的疲態。她一直不離不棄地陪伴在側，絕對是羅浩楷背後最堅強、最溫柔的「賢內助」。

自從羅浩楷患上柏金遜症靠輪椅代步後，一直靠太太Kitty與傭人貼心照顧。（葉志明 攝）

飽受病痛折磨曾嘆「想死」 之下看淡生死

羅浩楷是1967年國泰電影公司第一期訓練班的學生，同屆同學有資深演員秦祥林、劉江、焦雄和區聰等人，後來在導演朱克的引薦下加入TVB，是《歡樂金宵》的台柱之一，最叻扮鬼扮馬。

羅浩楷最叻扮鬼扮馬，當時扮林子祥都維妙維肖。（TVB截圖）

回顧楷哥的抗病歷程，其實並不容易。他去年接受訪問時曾坦言，十多年前確診柏金遜症後，近年情況轉差，手腳活動能力大不如前，起居飲食全賴太太和傭人打理。當時他曾悲觀地吐露心聲：「我而家分分鐘有病唔醫㗎嘞，我都唔知幾想死！」

羅浩楷於2021年罕有現身接受好友鄧英敏的網上節目訪問。（YouTube@老友鬼鬼）

如今楷哥最大的精神寄托，除了買賣股票，便是在家中自彈自唱玩音樂，但有時唱着唱着又會感觸流下男兒淚。他曾開玩笑說不知研究哪隻股票有前途，就去黃大仙求神問卜，中了就介紹給觀眾讓大家有錢飲茶，展現了他在逆境中依然熱愛帶給別人歡樂的豁達態度。