盧慧敏首張EP音樂會似辦婚禮　現場連唱多首新作好友齊撐場

盧慧敏在四大樂壇頒獎禮上捧走兩金兩銀女新人獎項，早前推出首張EP 《Unveilings》，並於中環Soho House舉行album launch party，梁禮彥導演、許恩怡Natalie、林熙彤Hazel、陳健安、梁釗峰和藍奕持Lester等捧場。Amy坦言看著台下的親友和Fans，感覺像與音樂舉行了一場婚禮。



盧慧敏於中環Soho House舉行音樂會。（公關提供）

盧慧敏連唱多首新作現場反應熱烈

音樂會開始，Amy以《白牆》打頭陣，從樓下一步一步踏上樓梯，邊唱邊行到以不同燈飾布置的舞台，之後還演唱《藍染》、《綠縈》、《黑繩》、《Red Fleg》和《粉月》等新碟內作品，以及2首cover歌曲，觀眾反應熱烈。完騷後，Amy情緒仍然高漲：「心情好複雜，推出第一隻EP同埋第一場個人音樂會，呢個情感真係好濃郁，我仲消化緊。喺台上見到好多面孔，由我開始做Model，每日陪我跑10個試鏡嘅同事，亦有以前嘅朋友，好開心！」

盧慧敏連唱多首新作現場反應熱烈。（公關提供）

現場歌迷齊喊「Te amo」

「我家族唔算大，好多親戚都有嚟，媽咪喺哥斯達黎加嚟唔到，但好多熟朋友，同埋由細睇到我大嘅Auntie都嚟咗，好似婚禮，我搞咗第一個我同音樂嘅婚禮！」音樂會台下大叫「Te amo」，西班牙文「我愛你」，Amy說：「好神奇，我第一次台上講『Te amo 』係今年叱咤頒獎禮，佢哋今晚好似回應返我嘅說話。」她坦言在台上回頭看到音樂監製Mike Orange時，眼淚幾乎失守：「望到佢嗰1秒好似跑馬燈咁，由第一次錄《粉月》，呢一年嘅經歷爆晒出嚟，然後我迫自己忍住，收返啲情緒先。」

現場歌迷齊喊「Te amo」支持盧慧敏。（公關提供）

盧慧敏坦言想在更大的舞台表演

Amy表示「唔夠喉」，她說：「綵排未感受到個力量，當真正上到台專心唱嘅時候，就好似有人打咗一支好強嘅針，有源源不絕嘅力量，好想不停唱。」問她想在更大舞台開個人演唱會嗎？Amy瞪大眼睛，笑說：「請放大我嘅眼神，哈哈！其實我好想，但我亦都好珍惜碎步嘅福氣，我覺得經歷係一步一步累積，想慢慢收集養份。我唔係幾適合一步登天嘅運氣，碎步可以體驗同埋經歷多啲，學到更多，用時間浸出嚟。」

盧慧敏坦言想在更大的舞台表演。（公關提供）

盧慧敏解釋EP黑色封面含義

首張EP《Unveilings》收錄了一系列以顏色為主題的歌曲，但封面卻以黑色和刻意拍得朦朧，Amy解釋：「每個人有好多面向，未必係一眼就望到，其實黑色入面可以有好多顏色，人可以有好多面向、心情、情緒、經歷。呢張唱片用黑色，亦都真係我最鍾意嘅顏色，去包住入面好多唔同嘅Amy。刻意選擇唔係好清楚地呈現，正如剛才所講，未必用肉眼睇嘅就係最清楚，可能唔清楚先至係嗰樣嘢嘅本質，反而好明確地刻劃嗰樣嘢嘅輪廓，冇乜質地。今次我哋會玩一啲比較唔係好清楚嘅嘢，多少少流動性，望住隻碟都覺得佢好似郁動緊。」

Amy第一張唱片會送給媽咪，說：「我最想送第一張唱片俾媽咪，雖然佢應該唔係好知啲歌講乜，但我會盡努力翻譯俾佢聽。」