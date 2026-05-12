YG梁鉉錫拒BABYMONSTER代言　粉絲怒轟防爆Ahyeon扼殺其商業價值

韓國經紀YG娛樂近日投下震撼彈！總製作人梁鉉錫主導拒絕了旗下女團BABYMONSTER收到的所有奢侈品牌代言邀約，宣布「暫時全部謝絕」，強調目前必須回歸歌手本質，將重心放在即將展開的音樂活動上。



YG娛樂總製作人梁鉉錫拒絕BABYMONSTER代言邀約。(葉志明 攝)

梁鉉錫表示避免外務影響舞台表現

梁鉉錫表示「藝人處於音樂黃金期，需集中精力提升舞台實力」。YG官方解釋，此戰略是為了保護未成年成員，並實踐「藝人成長高於商業曝光」的差異化營運方針，避免頻繁的品牌活動影響新專輯《춤 (CHOOM)》的回歸及世界巡演。

BABYMONSTER早前現身香港參加活動。(葉志明 攝)

網民唔收貨批音樂老土防爆成員

不過，不少粉絲對此說法並不買帳，質疑公司近年音樂產出質素，狠批歌曲風格「復古老土」。更有粉絲指出人氣成員Ahyeon（鄭雅譞）商業價值極高，質疑公司此舉是限制資源、防爆頭部成員，甚至有網民吐槽：「拒絕代言實為挽尊，高級代言接不到、低級代言不想接」。

有粉絲指出Ahyeon商業價值極高，質疑公司此舉是限制資源、防爆頭部成員。（ig@babymonster_ygofficial）

新碟刷新紀錄巡演入駐巨蛋

儘管爭議不斷，BABYMONSTER的成績依然亮眼。新專輯《춤 (CHOOM)》首日銷量高達38.7萬張，刷新自身紀錄。同時，組合將於2026-27年展開覆蓋香港、澳門、新加坡等18城的巡迴演唱會。

BABYMONSTER新專輯《춤 (CHOOM)》首日銷量高達38.7萬張。（IG@babymonster_ygofficial）

BABYMONSTER將開世界巡迴演唱會。（IG@babymonster_ygofficial）